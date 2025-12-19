Os filmes mais aguardados de 2026: veja a lista de principais estreias

O ano de 2026 já desponta no horizonte dos cinéfilos como uma temporada de grandes emoções nas telonas. Com a promessa de sequências aguardadas, novas fases de universos de super-heróis e o retorno de personagens queridos, os principais estúdios de Hollywood preparam um calendário recheado de lançamentos que prometem movimentar as bilheterias em todo o mundo.

Embora muitas datas ainda possam ser ajustadas, a lista de filmes já confirmados cria uma enorme expectativa. São produções que dão continuidade a histórias de sucesso ou que prometem expandir franquias consolidadas, garantindo que o público tenha motivos de sobra para voltar às salas de cinema.

Principais estreias de 2026

Avengers: Doomsday



Com estreia adiada para 18 de dezembro de 2026, o próximo grande evento da Marvel Studios é um dos filmes mais aguardados da década. O longa, anteriormente conhecido como “Avengers: The Kang Dynasty”, deve reunir uma nova formação de heróis para enfrentar uma ameaça de escala cósmica, sendo um ponto crucial para o futuro da “Saga do Multiverso”.

A Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, em uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizadas. Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright.

The Mandalorian & Grogu

Marcado para chegar aos cinemas em maio de 2026, o filme levará a popular dupla da série do Disney+ para a tela grande. A produção representa o primeiro lançamento de “Star Wars” no cinema desde 2019, o que aumenta a responsabilidade e o interesse em torno da história. A aventura promete expandir a narrativa apresentada na televisão, conectando eventos importantes da galáxia.

Super Mario Bros. 2

A sequência do sucesso de bilheteria da Nintendo e Illumination tem estreia global agendada para abril de 2026. Após a excelente recepção do primeiro filme, que arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares, a expectativa é alta. Espera-se que a continuação explore novos mundos e introduza personagens icônicos dos videogames que não apareceram no longa original.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Com previsão de lançamento em fevereiro de 2026, o filme adapta o romance de Maggie O’Farrell e revisita o período de luto vivido por William Shakespeare e sua esposa Agnes após a morte do filho Hamnet, aos 11 anos, durante uma epidemia em 1596. A obra imagina como essa tragédia pessoal pode ter influenciado a criação de Hamlet, destacando a dor da família e o papel da arte como forma de cura e transformação.

