Entenda a saga 'Guerras Secretas' dos quadrinhos que inspira o filme
Antes de chegar aos cinemas, a história foi um marco nas HQs da Marvel; saiba quem são os vilões, os heróis e as tramas que devem ser adaptadas
Com a expectativa crescente para o filme “Vingadores: Guerras Secretas”, muitos fãs buscam entender a grandiosa saga dos quadrinhos que serve de inspiração. A história, um dos eventos mais importantes da Marvel, reúne heróis e vilões de diferentes realidades em um conflito de proporções épicas, prometendo redefinir o universo cinematográfico como o conhecemos.
Publicada originalmente em 1984, a primeira versão de “Guerras Secretas” apresentou uma premissa simples e poderosa. Uma entidade cósmica onipotente, conhecida como Beyonder, transporta os principais personagens da Marvel para um planeta artificial chamado Mundo Bélico (Battleworld, no original). Lá, eles são forçados a lutar entre si, com a promessa de que o grupo vencedor terá todos os seus desejos realizados.
Esse evento foi marcante por criar alianças inesperadas e conflitos memoráveis entre figuras como os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e vilões icônicos como Doutor Destino, Magneto e Doutor Octopus. Foi nesta saga que o Homem-Aranha encontrou o simbionte que, mais tarde, se tornaria o vilão Venom.
A nova saga e a conexão com o cinema
Em 2015, uma nova versão de “Guerras Secretas” redefiniu o conceito para uma nova geração, e é desta trama que o filme deve extrair sua principal inspiração. A história mostra o colapso do multiverso, com diferentes realidades se chocando e sendo aniquiladas em eventos conhecidos como “Incursões”.
No centro da narrativa, o Doutor Destino consegue salvar fragmentos de mundos condenados, unindo-os em um novo Mundo Bélico, um planeta composto por diferentes domínios. Ele passa a governar essa nova realidade como uma divindade, o Deus Imperador Destino, enquanto os heróis sobreviventes lutam para restaurar a ordem e trazer seus universos de volta à existência.
Essa abordagem é a chave para o futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A trama permite a união de personagens de diferentes franquias, como os X-Men e o Quarteto Fantástico, com os Vingadores. O conceito de multiverso, já explorado em produções como “Loki” e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, estabeleceu a base para que este grande evento aconteça nos cinemas.
O filme “Vingadores: Guerras Secretas”, com lançamento previsto para 7 de maio de 2027, promete adaptar elementos centrais da saga, como a criação do Mundo Bélico e o confronto de múltiplas versões de heróis. A adaptação deve culminar em uma batalha que não apenas reunirá todos os personagens apresentados até agora, mas também abrirá portas para um novo começo para a franquia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.