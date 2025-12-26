Cinema em 2026: 5 filmes mais aguardados que estreiam no ano

O ano de 2026 já se desenha como um dos mais aguardados para os fãs de cinema. Com a promessa de sequências de grandes sucessos e a estreia de novas sagas, estúdios como Marvel, DC e Disney preparam um calendário recheado de lançamentos que devem movimentar as bilheterias globais. A programação inclui desde o retorno de heróis icônicos até animações que prometem encantar toda a família.

A expectativa é alimentada por projetos que estão em desenvolvimento há anos, além de continuações que dão seguimento a narrativas que conquistaram o público. Para ajudar a organizar a agenda, preparamos uma lista com os sete títulos que já geram grande comoção e prometem ser os protagonistas do ano nas telonas.

Principais lançamentos de 2026

"Vingadores: Doomsday": O quinto filme da equipe de heróis da Marvel, intitulado "Vingadores: Doomsday", é um dos mais aguardados. A produção dará continuidade aos eventos do universo cinematográfico do estúdio e deve reunir personagens já conhecidos com novas figuras, estabelecendo o futuro da saga. "The Mandalorian & Grogu": O sucesso da série do Disney+ vai finalmente chegar aos cinemas. O longa levará a popular dupla em uma nova aventura pela galáxia, expandindo o universo de "Star Wars" e marcando a primeira grande estreia da franquia nas telonas desde 2019. "Supergirl: Woman of Tomorrow": Este filme é um dos pilares do novo Universo DC, comandado por James Gunn e Peter Safran. A produção promete apresentar uma versão diferente da heroína, baseada na premiada série de quadrinhos de mesmo nome, com uma abordagem mais complexa e intensa. "Moana" (live-action): A Disney aposta em uma nova versão de um de seus sucessos recentes com a adaptação em live-action de "Moana". O filme promete recontar a história da jovem navegadora da Polinésia, com Dwayne "The Rock" Johnson confirmado para reprisar seu papel como o semideus Maui. "Toy Story 5": A Disney e a Pixar confirmaram a produção de mais um capítulo da icônica saga de brinquedos. O filme trará de volta os personagens Woody e Buzz Lightyear para uma nova história, com o desafio de emocionar o público e apresentar a franquia para uma nova geração de espectadores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.