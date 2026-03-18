Homem-Aranha 4: trailer quebra a internet e domina o Google

O amigo da vizinhança provou mais uma vez o seu poder de paralisar a internet. O lançamento surpresa do primeiro trailer de "Homem-Aranha 4" fez o nome do herói disparar nas pesquisas e assumir o topo do Google Trends – ferramenta que monitora as buscas do Google – no Brasil em questão de minutos.

Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de 400% nas buscas pelo nome do herói entre terça (17/3) e quarta-feira (18/3). A liberação das primeiras imagens oficiais do novo longa gerou um efeito cascata nas plataformas de busca e nas redes sociais.

O comportamento do usuário revela que o público não se contentou em apenas assistir ao vídeo: houve uma corrida imediata por informações complementares. Termos relacionados a datas de estreia, detalhes do elenco e análises de "easter eggs" (mensagens escondidas no vídeo) impulsionaram o volume de buscas, confirmando que a franquia continua sendo um dos maiores fenômenos de engajamento da cultura pop atual.

O que já sabemos sobre 'Homem-Aranha: um novo dia'

Apesar do mistério em torno do trailer, informações cruciais sobre a produção já são públicas. O filme, oficialmente intitulado "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (uma referência ao arco "Brand New Day" dos quadrinhos), tem sua estreia confirmada para 30 de julho de 2026. A expectativa para o novo capítulo das aventuras de Peter Parker já estava alta desde o vazamento de um teaser em dezembro de 2025, e a nova estratégia de divulgação apenas intensificou a curiosidade do público.

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Elenco confirmado e novos rostos

Longe de ser um segredo, o elenco principal já foi oficialmente confirmado. Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker, ao lado de Zendaya como MJ e Jacob Batalon como Ned Leeds. Além do trio principal, o filme contará com participações de peso, incluindo Jon Bernthal, que reprisará seu papel como o Justiceiro, Mark Ruffalo como o Hulk, e a adição de Sadie Sink em um papel ainda não revelado, aumentando as especulações sobre a trama e as conexões com o universo Marvel.

Sinopse oficial

A Sony divulgou também a sinopse oficial do longa. Confira na íntegra:

“Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou."



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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.