Shakira rouba a cena em show do intervalo na final da Copa do Mundo
Cantora usou vestido com mais de 200 mil cristais na final do Mundial e apresentou 'Dai dai', hino oficial do torneio
compartilheSIGA
A cantora Shakira se apresentou na final da Copa do Mundo 2026 no último domingo (19/7). Ela subiu ao palco com um figurino exclusivo, criado por Roberto Cavalli, bordado à mão com mais de 200 mil cristais Swarovski. Com a apresentação, as buscas pelo nome de Shakira no Google Trends registraram um aumento de 1.000%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A partida entre Espanha e Argentina ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A colombiana cantou "Dai dai!", o hino oficial do torneio, ao lado do nigeriano Burna Boy e do grupo de dança infantil ugandense Triplets Ghetto Kids.
??????? Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026
Leia mais
-
Shakira no Brasil: relembre todas as vezes que a cantora esteve no país
-
Shakira promete surpresas e aquece público para megashow em Copacabana
-
Shakira desabafa em Copacabana: 'Minha vida não tem sido fácil'
O look decotado, com modelagem justa até a cintura e tiras na parte inferior, levou 120 horas para ser finalizado. O design ganhou vida com cristais Flat Back Hotfix e chatons em tons de rosa, laranja e citrino. A combinação de diferentes tipos de lapidação proporcionou um brilho extraordinário à peça.
O vestido da artista também combinava com o figurino de seu balé mirim, que usou conjuntos amarelos com saias de franja. Enquanto Shakira se apresentava, seus filhos, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11, assistiam da plateia com o pai, Gerard Piqué.
Pique sendo obrigado a ouvir a música da Shakira tocando no último volume no estádio KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/CgW4cRHqES— belix (@yobeelix) July 19, 2026
O ex-jogador espanhol e a cantora tiveram um relacionamento entre 2010 e 2022. Piqué se aposentou dos gramados no mesmo ano da separação, que ocorreu em meio a polêmicas sobre seu envolvimento com Clara Chía, com quem permanece.
Leia Mais
Após o término, Shakira mudou-se de Barcelona para Miami com os filhos e focou em sua carreira. Ela quebrou recordes com músicas sobre a separação, como a parceria com Bizarrap, e realizou grandes turnês, consolidando o lema de que "mulheres não choram, mulheres faturam".
Na internet, a presença de Piqué no estádio foi notada. "Piqué vendo a musa brilhar enquanto ele virou um derrotado", comentou o usuário Thiago no X, antigo Twitter. "Piqué deve tá se roendo ver a Shakira brilhando em mais uma copa e ele não", avaliou Lacerda na mesma rede social.
Além de Shakira, o show do intervalo teve a cantora Madonna, que levou os brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho para o campo; os coreanos do BTS; Justin Bieber; e um coral de crianças junto do Coldplay.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.