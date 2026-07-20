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Shakira rouba a cena em show do intervalo na final da Copa do Mundo

Cantora usou vestido com mais de 200 mil cristais na final do Mundial e apresentou 'Dai dai', hino oficial do torneio

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/07/2026 09:16 - atualizado em 20/07/2026 09:21

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Shakira rouba a cena em show do intervalo na final da Copa do Mundo
Shakira celebra com crianças durante sua apresentação do hino 'Dai dai!' na final da Copa do Mundo de 2026 crédito: Instagram / @shakira

A cantora Shakira se apresentou na final da Copa do Mundo 2026 no último domingo (19/7). Ela subiu ao palco com um figurino exclusivo, criado por Roberto Cavalli, bordado à mão com mais de 200 mil cristais Swarovski. Com a apresentação, as buscas pelo nome de Shakira no Google Trends registraram um aumento de 1.000%.

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A partida entre Espanha e Argentina ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A colombiana cantou "Dai dai!", o hino oficial do torneio, ao lado do nigeriano Burna Boy e do grupo de dança infantil ugandense Triplets Ghetto Kids.

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O look decotado, com modelagem justa até a cintura e tiras na parte inferior, levou 120 horas para ser finalizado. O design ganhou vida com cristais Flat Back Hotfix e chatons em tons de rosa, laranja e citrino. A combinação de diferentes tipos de lapidação proporcionou um brilho extraordinário à peça.

O vestido da artista também combinava com o figurino de seu balé mirim, que usou conjuntos amarelos com saias de franja. Enquanto Shakira se apresentava, seus filhos, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11, assistiam da plateia com o pai, Gerard Piqué.

O ex-jogador espanhol e a cantora tiveram um relacionamento entre 2010 e 2022. Piqué se aposentou dos gramados no mesmo ano da separação, que ocorreu em meio a polêmicas sobre seu envolvimento com Clara Chía, com quem permanece.

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Após o término, Shakira mudou-se de Barcelona para Miami com os filhos e focou em sua carreira. Ela quebrou recordes com músicas sobre a separação, como a parceria com Bizarrap, e realizou grandes turnês, consolidando o lema de que "mulheres não choram, mulheres faturam".

Na internet, a presença de Piqué no estádio foi notada. "Piqué vendo a musa brilhar enquanto ele virou um derrotado", comentou o usuário Thiago no X, antigo Twitter. "Piqué deve tá se roendo ver a Shakira brilhando em mais uma copa e ele não", avaliou Lacerda na mesma rede social.

Além de Shakira, o show do intervalo teve a cantora Madonna, que levou os brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho para o campo; os coreanos do BTS; Justin Bieber; e um coral de crianças junto do Coldplay.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

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