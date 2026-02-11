De Waka Waka à geleia: relembre momentos que marcaram a carreira de Shakira

A cantora, compositora e dançarina Shakira foi confirmada como atração do “Todo Mundo no Rio”, em Copacabana, no dia 2 de maio. Com mais de 30 anos de carreira, a colombiana protagonizou diversos momentos marcantes ao longo de sua carreira.

De suas músicas da copa virando hits globais à rumores de um simples pote de geleia na geladeira revelando uma traição, a artista mantém seu nome relevante desde 1995, quando lançou seu primeiro álbum de estúdio.

Pote de geleia

Em 2022, surgiram rumores de que um simples pote de geleia na geladeira pode ter sido a pista que Shakira precisava para confirmar a infidelidade de seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. A revelação inusitada adiciona mais um capítulo à separação do casal, que foi uma das mais comentadas do mundo das celebridades.

A cantora colombiana teria descoberto a traição ao perceber que a geleia, um produto que Piqué não consome, estava sendo consumida durante suas ausências. A informação foi divulgada pelo programa de TV espanhol “Socialité”, que apontou que torradas com geleia são o café da manhã preferido de Clara Chía Martí, a nova namorada do atleta.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010, durante as gravações do clipe de “Waka waka (This time for Africa)”, música tema da Copa do Mundo daquele ano. O relacionamento começou oficialmente em 2011 e, juntos, tiveram dois filhos, Milan e Sasha. O anúncio do divórcio ocorreu em junho de 2022, após 11 anos de união.

Das Copas ao Super Bowl

A carreira de Shakira, no entanto, é marcada por momentos que vão muito além dos holofotes de sua vida pessoal. A artista se tornou uma das principais vozes em grandes eventos esportivos globais, transformando estádios em palcos de shows memoráveis.

A performance icônica de “Waka waka” na África do Sul é uma das músicas mais reconhecidas da cantora. Lançada em 2010, foi a canção oficial da Copa do Mundo FIFA 2010 e atualmente soma mais de 4 bilhões de visualizações.

Depois do sucesso mundial de "Waka waka", Shakira retornou aos palcos da Copa do Mundo em 2014, no Brasil, com o sucesso “La la la”, com a participação do artista brasileiro Carlinhos Brown. A música também fez um sucesso estrondoso durante o período.

Sua energia também marcou a história do Super Bowl em 2020, quando dividiu o show do intervalo com Jennifer Lopez em uma apresentação que celebrou a cultura latina. O espetáculo, além de ter sido mundialmente reconhecido, também gerou polêmica após JLo, meses depois, revelar que não gostou de dividir palco com Shakira, devido ao pouco tempo de apresentação.

Mais recentemente, a Shakira também foi a estrela da cerimônia de encerramento da Copa América de 2024, reafirmando sua conexão com o público e o universo do futebol.

Prestígio nas premiações

A artista também foi vencedora de quatro Grammys, a premiação mais importante da música. Sua vitória mais recente foi em 2024, pelo disco “Las mujeres ya no lloran”, que ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino.

