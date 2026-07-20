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'Shakira tem mais Copas que Piqué': Galvão viraliza com provocação

Comentário do narrador na final da Copa do Mundo viralizou nas redes; entenda a comparação entre a cantora e o ex-marido Gerard Piqué

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/07/2026 12:53 - atualizado em 20/07/2026 13:02

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'Shakira tem mais Copas que Piqué': Galvão viraliza com provocação
Galvão Bueno e Shakira em momentos da transmissão e do show da final da Copa do Mundo crédito: SBT / redes sociais

A apresentação de Shakira no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 gerou um dos comentários mais comentados da transmissão do SBT. O narrador Galvão Bueno aproveitou o momento para provocar Gerard Piqué, ex-marido da cantora.

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“A Shakira tem mais Copas do Mundo do que o ex-marido dela“, afirmou Galvão ao vivo, provocando reações imediatas nas redes sociais.

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O show ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e contou com um time de estrelas que incluía Justin Bieber, Madonna e BTS. Shakira abriu o espetáculo musical da decisão, reforçando sua longa ligação com o torneio de futebol.

A cantora colombiana participou das Copas de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil. Com a apresentação na abertura desta edição, ela soma mais participações em Mundiais do que Piqué.

Essa também é a terceira Copa em que Shakira tem uma música oficial do torneio. Em 2010, ela foi a voz de “Waka waka”. Quatro anos depois, "La La La (Brazil 2014)” com a participação de Carlinhos Brown foi uma das músicas oficiais. Agora, em 2026, a música é “Dai dai”, uma parceria com Burna Boy.

O ex-jogador disputou apenas a Copa de 2010, quando foi campeão com a seleção da Espanha. A declaração de Galvão rapidamente viralizou e foi celebrada por fãs da artista.

@albuquerque.yx ????????? #shakira #copa2026 ? som original - 30straduzindo
@jeancunhaof #GalvaoBueno #copadomundo ? som original - Jeancunha

Shakira e Piqué terminaram o relacionamento de 11 anos em 2022. Desde a separação, a cantora usou o fim do casamento como inspiração para vários sucessos musicais, enquanto o ex-zagueiro iniciou um relacionamento com a empresária Clara Chía.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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