'Shakira tem mais Copas que Piqué': Galvão viraliza com provocação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentação de Shakira no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 gerou um dos comentários mais comentados da transmissão do SBT. O narrador Galvão Bueno aproveitou o momento para provocar Gerard Piqué, ex-marido da cantora.

“A Shakira tem mais Copas do Mundo do que o ex-marido dela“, afirmou Galvão ao vivo, provocando reações imediatas nas redes sociais.

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O show ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e contou com um time de estrelas que incluía Justin Bieber, Madonna e BTS. Shakira abriu o espetáculo musical da decisão, reforçando sua longa ligação com o torneio de futebol.

A cantora colombiana participou das Copas de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil. Com a apresentação na abertura desta edição, ela soma mais participações em Mundiais do que Piqué.

Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026

Essa também é a terceira Copa em que Shakira tem uma música oficial do torneio. Em 2010, ela foi a voz de “Waka waka”. Quatro anos depois, "La La La (Brazil 2014)” com a participação de Carlinhos Brown foi uma das músicas oficiais. Agora, em 2026, a música é “Dai dai”, uma parceria com Burna Boy.

O ex-jogador disputou apenas a Copa de 2010, quando foi campeão com a seleção da Espanha. A declaração de Galvão rapidamente viralizou e foi celebrada por fãs da artista.

“Shakira tem mais copas que o ex dela, o Piqué” Bueno, Galvão 2026 #CopaNoSBT pic.twitter.com/6SsuomqSk0 — Brenno Moura TV (@brenno__moura) July 19, 2026

Galvão " Shakira tem mais copas que o ex dela, o Piqué" ???????????????????? pic.twitter.com/egiuAq50Ex — Júnia (@adev_edora) July 19, 2026

Shakira e Piqué terminaram o relacionamento de 11 anos em 2022. Desde a separação, a cantora usou o fim do casamento como inspiração para vários sucessos musicais, enquanto o ex-zagueiro iniciou um relacionamento com a empresária Clara Chía.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.