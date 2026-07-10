O que é a Kings League? O negócio de Piqué que já captou mais de US$ 160 milhões
Entenda o formato da liga que expandiu globalmente e enfrenta desafios após se tornar um fenômeno de audiência e investimento
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A Kings League é uma competição de futebol de 7 criada pelo ex-jogador Gerard Piqué que se tornou um fenômeno global. Lançada na Espanha em 2023, a liga une esporte e entretenimento com um formato dinâmico que rapidamente se expandiu para múltiplos países. O projeto já realizou duas edições de sua Copa do Mundo: na Itália (2025), vencida pelo Brasil, e no próprio Brasil (2026).
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O que é a Kings League?
Trata-se de uma liga de futebol society que combina o esporte tradicional com regras inspiradas em videogames. Liderado por Piqué em parceria com o streamer Ibai Llanos, o projeto visa atrair um público jovem por meio de transmissões interativas em plataformas como a Twitch e o YouTube. O ecossistema também inclui a Queens League, sua versão feminina.
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Como funciona o formato da competição?
O torneio conta com equipes presididas por personalidades, como os ex-jogadores Iker Casillas, Sergio Agüero e Kaká. Após uma temporada regular, os melhores times avançam para os playoffs. As partidas são mais curtas, com dois tempos de 20 minutos, para garantir um ritmo acelerado. O formato original espanhol expandiu-se globalmente, com ligas no México, Brasil, Itália, França e Alemanha, além de planos de lançamento nos EUA.
Quais são as regras inovadoras da Kings League?
O grande diferencial da liga está em suas regras pouco convencionais, que buscam adicionar imprevisibilidade. Entre as principais, destacam-se:
Cartas secretas: Vantagens sorteadas antes do jogo, como um pênalti a favor ou exclusão temporária de um rival.
Shootouts: Em caso de empate, a decisão é em cobranças de pênaltis em movimento, com o jogador partindo do meio-campo.
Substituições ilimitadas: As equipes podem fazer quantas alterações desejarem para manter a alta intensidade.
Um negócio milionário com desafios
O modelo de negócio da Kings League atraiu investidores globais, resultando em uma captação total superior a US$ 160 milhões, incluindo uma rodada de US$ 63 milhões em fevereiro de 2026. Apesar do sucesso financeiro e de audiência, a empresa enfrentou desafios em 2026. Em um processo de reestruturação, realizou demissões e anunciou a suspensão temporária das competições em mercados como França e Alemanha para reavaliar sua estratégia de expansão.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.