Astros do futebol apaixonados pelo xadrez impulsionam popularidade do jogo milenar

Antoine Griezmann, Erling Haaland, Mohamed Salah e Harry Kane são apenas algumas das estrelas do futebol 'viciadas' em xadrez, uma paixão que está contribuindo para o aumento da popularidade desse jogo milenar entre os jovens.

Trata-se de uma associação que, à primeira vista, não parece óbvia, dado que o futebol e o xadrez pertencem a dois mundos muito diferentes, até mesmo opostos.

No entanto, um número significativo de astros da bola nutre um fascínio genuíno por esse jogo, cujas origens remontam à Índia do século VII.

Haaland, o letal atacante do Manchester City, figura entre os entusiastas mais apaixonados. Como prova disso, ele investiu recentemente em um novo circuito de xadrez lançado por um grupo norueguês com o apoio de Magnus Carlsen, o campeão mundial de Xadrez Freestyle, uma iniciativa concebida para tornar o jogo mais atraente.

- "Um jogo incrível" -

"O xadrez é um jogo incrível. Ele aguça a mente e apresenta semelhanças evidentes com o futebol", observa Haaland.

"É preciso pensar rápido, confiar nos instintos e antecipar vários lances à frente. A estratégia e o planejamento são fundamentais", acrescenta.

Com o apoio da Federação Internacional de Xadrez (Fide), este novo circuito contará com quatro torneios por ano em diferentes cidades, culminando na coroação de um campeão mundial em três modalidades: Fast Classic (clássico rápido), Rapid (rápido) e Blitz (extremamente rápido).

Cada temporada oferecerá uma premiação mínima de dois milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 13,8 milhões na cotação atual).

"Ver um atleta de classe mundial como Erling Haaland juntar-se ao Total World Chess Championship Tour é um sinal claro do interesse global e da relevância cultural que o xadrez desfruta atualmente", afirmou o presidente da Fide, Arkady Dvorkovich.

Além de Haaland, o atacante do Liverpool Mohamed Salah e vários integrantes da seleção inglesa, como o capitão Harry Kane, Trent Alexander-Arnold e Anthony Gordon, são jogadores ávidos.

- "Estou viciado" -

Salah, por exemplo, é obcecado pelo blitz, a versão mais rápida do xadrez, e joga regularmente online usando um perfil anônimo.

"Estou viciado em xadrez. Jogo todos os dias. Literalmente todos os dias", admitiu o egípcio.

E ele está longe de ser o único. Alguns chegaram até mesmo a alcançar um excelente nível de jogo, como o meio-campista do Arsenal, Eberechi Eze, que venceu um torneio amador em 2025.

O defensor do Real Madrid, Alexander-Arnold, também joga frequentemente com seus irmãos. Como curiosidade, ele certa vez enfrentou Magnus Carlsen e foi derrotado em cinco minutos e 17 lances.

Christian Pulisic, o ponta do Milan e estrela da seleção dos Estados Unidos, exibe uma tatuagem de uma peça da rainha no braço, em homenagem ao avô, que lhe ensinou a jogar quando ele ainda era criança.

Antoine Griezmann, campeão mundial pela seleção francesa em 2018, e o capitão do Real Madrid, Dani Carvajal, também são fãs deste jogo, cuja prática online disparou durante a pandemia de covid-19, segundo a Fide.

Pelo menos 1,5 bilhão de pessoas possuem, atualmente, um aplicativo de xadrez em seus celulares.

A série da Netflix 'O Gambito da Rainha' e a influência de diversas personalidades contribuíram para esse entusiasmo, ajudando a revitalizar e rejuvenescer a outrora austera imagem do xadrez.

- Para Guardiola, xadrez e futebol são parecidos -

A estratégia — um componente crucial do xadrez — também atrai os treinadores de futebol, que a veem como um meio de refinar suas táticas.

No livro 'Pep Confidential', Pep Guardiola, o técnico espanhol do Manchester City, explica: "Você nem consegue imaginar o quanto se parecem".

Torcedor fanático do Real Madrid, Magnus Carlsen também vê fortes paralelos entre as duas modalidades.

"No xadrez, assim como no futebol, a chave é controlar o centro. Se você controla o centro, você controla o campo, ou o tabuleiro", explica ele. "Em termos de dinâmica espacial, a semelhança é impressionante".

Alguns, no entanto, não vão tão longe. "Eu jogo xadrez para me desligar", confessa o atacante do Bayern de Munique, Harry Kane.

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