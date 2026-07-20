Repórter da Cazé TV é flagrado tirando rede do gol e leva bronca da Fifa

O jornalista Alan Gouveia, da CazéTV, virou destaque nas redes sociais após um incidente no campo da final da Copa do Mundo. A emissora transmitia os ritos finais da competição, vencida pela Espanha contra a Argentina, quando Gouveia tentou retirar um pedaço da rede do gol, sendo advertido por uma funcionária da Fifa.

A situação começou quando Casimiro Miguel, durante a transmissão, incentivou Alan a se aproximar do gol, onde jogadores espanhóis também retiravam fragmentos da rede para celebrar. "Ele está lá no meio dos familiares dos jogadores. Isso é absurdo", comentou Cazé, em tom divertido, enquanto as câmeras mostravam o repórter.

SOCORRO! Repórter da CazéTV leva esporro da FIFA após roubar um pedaço da rede do gol da final da Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/0ynhmbNfgC — Central Reality (@centralreality) July 20, 2026

A repreensão da Fifa

Gouveia conseguiu, inicialmente, pegar um pedaço da rede e exibiu o objeto na transmissão ao vivo, divertindo os colegas. Contudo, ao tentar recolher um segundo fragmento, foi abordado por uma voluntária da Fifa e repreendido. "Eu não conheço aquele menino careca ali. Ele não é nosso", brincou o apresentador Igor Rodrigues ao testemunhar a bronca.

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O próprio Alan Gouveia confirmou a repreensão ao retornar à transmissão. "Tomei um come federal", declarou, arrancando risadas dos demais. A imagem do momento, que viralizou nas plataformas digitais, mostra o repórter sendo confrontado por duas árias da Fifa ainda no gramado.