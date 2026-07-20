Após o sucesso de 'A Odisseia': 5 épicos da literatura que também mereciam um filme

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A estreia de "A Odisseia", do diretor Christopher Nolan, nos cinemas trouxe de volta uma discussão antiga: que outras obras monumentais da literatura mundial também merecem uma adaptação cinematográfica de grande escala? O filme, aclamado pela crítica, mostra que ainda há apetite do público por épicos literários nas telonas, especialmente quando a jornada de Odisseu de volta para casa após a Guerra de Troia ganha uma abordagem tão grandiosa.

Com a jornada do herói grego ganhando uma nova e bem-sucedida versão, outros clássicos com potencial para se tornarem blockbusters voltam aos holofotes. São narrativas ricas em personagens complexos, cenários deslumbrantes e tramas que atravessam gerações, prontas para serem transformadas em roteiros inesquecíveis.

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5 livros épicos que merecem uma adaptação para o cinema

Confira uma lista de obras literárias que poderiam render produções cinematográficas espetaculares, combinando profundidade artística com grande apelo de bilheteria.

"Cem anos de solidão", de Gabriel García Márquez

A saga da família Buendía na cidade fictícia de Macondo é um pilar do realismo mágico. Embora tenha ganhado uma adaptação recente em formato de série pela Netflix, a complexidade da obra ainda guarda material para um filme épico, capaz de explorar visualmente eventos fantásticos como as chuvas de flores amarelas ou a ascensão de Remédios, a Bela, aos céus. A complexidade dos personagens e as sete gerações da família oferecem material para uma nova abordagem cinematográfica.

"Guerra e Paz", de Liev Tolstói

Embora já tenha sido adaptado antes, o romance de Tolstói sobre as guerras napoleônicas e a aristocracia russa pede uma produção moderna com a escala que a tecnologia atual permite. As grandiosas cenas de batalha, os bailes da alta sociedade e os dramas existenciais de personagens como Pierre Bezukhov e Andrei Bolkonsky têm um potencial dramático imenso.

"O paraíso perdido", de John Milton

Esta epopeia do século 17 narra a queda de Lúcifer e a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. O poema oferece uma visão complexa e até simpática do anjo caído, além de descrever batalhas celestiais de proporções cósmicas. Com os efeitos visuais de hoje, a guerra no céu seria um espetáculo visual sem precedentes.

"Os lusíadas", de Luís de Camões

A grande epopeia da língua portuguesa, que narra as viagens de Vasco da Gama e a história de Portugal, mistura fatos históricos com mitologia greco-romana. Uma produção de alto orçamento poderia dar vida a figuras como o gigante Adamastor e as intrigas dos deuses do Olimpo, criando uma aventura histórica e fantástica ao mesmo tempo.

"Ulisses", de James Joyce

Considerado um dos livros mais difíceis de adaptar, "Ulisses" seria o desafio supremo para um diretor visionário. A narrativa acompanha um dia na vida de Leopold Bloom em Dublin, recriando "A odisseia" em um contexto moderno. O uso inovador da linguagem e do fluxo de consciência poderia inspirar um filme experimental e artisticamente ambicioso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.