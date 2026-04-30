Novo Desenrola Brasil bloqueará participação em plataformas de aposta on-line

No pacote de medidas anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o pronunciamento oficial transmitido em rádio e televisão nesta quinta-feira (30/4), incluiu uma ação que mira diretamente o uso de plataformas de apostas on-line por brasileiros endividados. Segundo o presidente, os cidadãos que aderirem ao Novo Desenrola Brasil, terão o bloqueio do CPF dos participantes em sites de apostas pelo período de um ano.

A medida, de acordo com Lula, tem como objetivo evitar que recursos liberados ou economizados com a reestruturação dos débitos sejam direcionados a apostas, prática que, de acordo com o governo, pode agravar a situação financeira das famílias. “O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet”, afirmou Lula durante o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão", afirmou o presidente.

A iniciativa é uma resposta ao aumento do endividamento das famílias brasileiras nos últimos anos e é uma das apostas do governo como bandeiras da campanha de reeleição de Lula. "A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira", começou Lula.

Segundo o presidente, o programa permitirá a renegociação de diferentes tipos de dívidas, incluindo cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos pessoais e débitos com o Fies. Entre as medidas detalhadas, está a definição de um teto de juros de até 1,99% ao mês para as renegociações.

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Também estão previstos descontos entre 30% e 90% sobre o valor total das dívidas, além da ampliação dos prazos de pagamento. Além disso, os participantes poderão sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para auxiliar na quitação dos débitos incluídos no programa.