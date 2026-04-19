Endividamento atinge quase 70% dos brasileiros, aponta Datafolha

Quase 70% das famílias brasileiras convivem com algum tipo de dívida, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesse sábado (18/4). O levantamento mostra que o endividamento é amplo e atinge diferentes formas de crédito, além de compromissos informais, como empréstimos feitos entre amigos e familiares, que não foram quitados por 41% dos que recorreram a esse tipo de ajuda.

Entre os brasileiros endividados, há dificuldades para manter os pagamentos em dia. O cartão de crédito lidera os atrasos: 29% dos entrevistados disseram estar inadimplentes nessa modalidade. Em seguida, aparecem os empréstimos bancários (26%) e os carnês de lojas (25%).

Outro ponto destacado pela pesquisa é o uso do crédito rotativo, acionado quando o consumidor paga apenas o valor mínimo da fatura do cartão. Segundo o levantamento, 27% dos entrevistados utilizam essa alternativa, ainda que nem sempre de forma frequente. Os juros elevados desse tipo de crédito contribuem para o aumento das dívidas.

As pendências também atingem despesas essenciais. Cerca de 28% dos entrevistados relataram atraso em contas de serviços. Entre as mais citadas estão telefonia e internet (12%), tributos como IPTU e IPVA (12%), energia elétrica (11%) e água (9%).

O impacto do endividamento aparece no orçamento das famílias. De acordo com a pesquisa, 45% dos brasileiros vivem sob forte pressão financeira, sendo 27% em situação considerada “apertada” e 18% em nível mais grave. Outros 36% enfrentam dificuldades moderadas, enquanto 19% têm menor grau de restrição.

Corte no lazer e produtos mais baratos

Para lidar com esse cenário, a população tem reduzido gastos. O lazer foi o item mais cortado, citado por 64% dos entrevistados. Também houve diminuição nas refeições fora de casa (60%) e troca por produtos mais baratos (60%).

A contenção chega ao consumo básico: 52% afirmaram ter reduzido a compra de alimentos, e metade declarou cortar despesas com água, luz e gás. Além disso, 40% disseram ter deixado contas vencerem, enquanto 38% interromperam o pagamento de dívidas ou a compra de medicamentos.

A situação financeira aparece, inclusive, como a principal preocupação para parte da população. Segundo o levantamento, 37% dos brasileiros apontam questões como renda insuficiente, endividamento e custo de vida como seus maiores problemas atuais.

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O estudo ouviu 2.002 pessoas em todas as regiões do país, entre 8 e 9 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.