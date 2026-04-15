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ENDIVIDAMENTO

Lula recebe banqueiros às vésperas de anunciar ‘Desenrola 2.0’

Encontro com presidentes global e da seção brasileira do Santander, Ana Botín, e Mário Leão, respectivamente, ocorreram no Palácio do Planalto

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
15/04/2026 19:55

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02.04.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao vivo para a TV Record Bahia. Salvador-BA Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva crédito: Ricado Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, nesta quarta-feira (15/4), com os presidentes das seções global e brasileira do banco Santander, Ana Botín e Mário Leão, respectivamente, no Palácio do Planalto, às vésperas de anunciar o programa Desenrola 2.0, iniciativa de renegociação de dívidas das famílias brasileiras.

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Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o líder do Planalto vai anunciar o novo Desenrola na próxima semana no retorno de uma viagem à Europa, onde cumprirá agenda entre os dias 17 e 21 de abril. 

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“Eu vou encontrar o presidente na Espanha, na nossa volta ao Brasil, a gente deve anunciar o programa”, disse Durigan, em conversa com jornalistas em Washington, nos Estados Unidos, onde cumpre agenda nesta quarta-feira.

O chefe da Fazenda também disse que possíveis negociações de dívidas serão positivas para as famílias e o mercado. "Tratei com os representantes das principais instituições financeiras, todos bem alinhados no sentido de a gente avançar. Essa é uma medida boa para as famílias do Brasil e para o mercado, com contrapartidas estruturais, como por exemplo, restrições de uso de bets, apostas online, que eu acho que vai ser bom para o país em termos de ganhos estruturais", completou. 

Reunião com centrais sindicais

O presidente Lula, após reunir-se com representantes do Santander, no Planalto, recebeu representantes de centrais sindicais, que o entregaram uma carta com bandeiras que vão desde a defesa do fim da escala de trabalho 6x1 a críticas ao que classificaram como enfraquecimento das leis trabalhistas.

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Antes do encontro com Lula, os sindicalistas protestaram em Brasília.

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