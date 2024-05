Para a inscrição no programa, devem ser consideradas dívidas que sofreram negativação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, não podendo ter o valor de mais de 20 mil cada.

Acaba nesta segunda-feira (20/5) o prazo para a renegociação de dívidas pelo Programa Desenrola Brasil para devedores da Faixa 1. O programa é coordenado pelo Ministério da Fazenda e já conta com 14,75 milhões de negociadores. Até o início de maio, foram negociados R$ 51,7 bilhões em dívidas.

A Faixa 1 contempla pessoas com renda bruta de até 2 salários mínimos (R$ 2.824) ou que são inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Para a inscrição no programa, devem ser consideradas dívidas que sofreram negativação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, não podendo ter o valor de mais de 20 mil cada.

Através do Desenrola Brasil, é possível ter abatimentos de 83%, em média, no valor das dívidas, que podem ser de cartão de crédito, estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. De acordo com o Ministério da Fazenda, o desconto total pode chegar a 96%.

Outra vantagem do programa é que se a pessoa física tiver duas ou mais dívidas, ela pode unir os débitos e realizar uma única negociação. O pagamento pode ser feito à vista, com boleto único, pelo Pix, ou também de forma parcelada em até 60 vezes, sem entrada.

Se uma pessoa dívida de até 100 reais aderir ao programa Desenrola, ela terá o nome excluído dos cadastros de crédito, como o Serasa, mas é exigido que o devedor de pague a dívida.