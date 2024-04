O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta segunda feira (22/4), o programa Acredita, uma iniciativa de reestruturação do mercado de crédito no Brasil. O plano prevê novas medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios. O lançamento será realizado às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília.





Segundo o governo federal, a iniciativa tem o objetivo de dar "apoio ao empreendedorismo", além de "estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico". A medida provisória (MP) também vai incluir o "Desenrola Pequenos Negócios", que permitirá a renegociação de dívidas para pessoas jurídicas, programa similar ao Desenrola Brasil, programa do governo para negociar dívidas de pessoas físicas.

O programa Acredita cria linhas de crédito para para os microempreendedores individuais e microempresas. A iniciativa também traz o Procred 360, uma linha de crédito especial, com taxas de juros competitivas, voltada a MEIs e Microempresas com faturamento de até R$ 360 mil.



Segundo o secretário Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal, a primeira fase do Desenrola Pequenos Negócios irá contemplar somente MEIs e microempresas, isto é, empreendimentos com faturamento de até R$ 360 por mil ano.

"O Desenrola pessoa jurídica não vai conseguir contemplar em um 1º momento todas aquelas dívidas que o Desenrola pessoa física conseguiu", afirmou Juvenal, em março.