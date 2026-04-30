Supermercados BH amplia rede depois de acordo com DMA

O Supermercados BH anunciou, nesta quinta-feira (30/4), a assinatura de um acordo comercial com a DMA Distribuidora, grupo responsável pelas bandeiras Epa e Mineirão. Firmado na última terça-feira (28/4), a negociação envolve ativos localizados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.

A transação, no entanto, ainda não está concluída. O fechamento depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o cumprimento de condições precedentes previstas no contrato firmado entre as partes.



De acordo com o comunicado, a operação permitirá ao Supermercados BH alcançar aproximadamente 600 lojas, além de incorporar centros de distribuição e postos de combustíveis. O movimento é descrito pelas empresas como estratégico e voltado à expansão da capacidade operacional e de atendimento ao consumidor.

Procurado pela reportagem, o Supermercados BH disse que não consegue adiantar informações por conta do acordo de confidencialidade com o Cade

A iniciativa também busca gerar ganhos de escala e eficiência. Entre os objetivos declarados estão a melhoria contínua da experiência de compra, a ampliação do sortimento de produtos e a otimização da logística. Esses fatores, segundo as empresas, devem orientar a integração das operações envolvidas no acordo.

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Até a manifestação do Cade, os termos do acordo permanecem sujeitos à análise regulatória, etapa necessária em operações desse porte no setor.