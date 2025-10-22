Assine
overlay
Início Política
REGIME DE URGÊNCIA

Projeto que dobra taxação a bets avança na Câmara

Texto, do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), prevê salto de 12% para 24% nos impostos pagos por plataformas de apostas on-line

Publicidade
Carregando...
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
22/10/2025 16:18 - atualizado em 22/10/2025 16:40

compartilhe

SIGA
x
bet aposta online
Apesar da chance de ganho nas apostas online, é maior a probabilidade de perda crédito: rawpixel.com/FreePik

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22/10), um requerimento de urgência para que o projeto que eleva a taxação sobre as plataformas de apostas on-line — conhecidas como bets — seja votado diretamente no plenário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De autoria do líder do Partido dos Trabalhadores (PT), deputado Lindbergh Farias (RJ), o texto dobra a alíquota de impostos atualmente cobrada das casas de apostas, passando de 12% para 24%. A proposta foi apresentada após a medida provisória do governo federal, que previa aumento semelhante, perder a validade sem ser votada pelo Congresso.

Com a aprovação da urgência, o projeto segue agora para a mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), responsável por pautar a matéria no plenário. Antes, ele deve ouvir os líderes partidários para avaliar se há consenso político em torno da proposta.

Leia Mais

Destinação social dos recursos

O projeto de Lindbergh propõe que a arrecadação adicional seja direcionada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a programas de conscientização sobre os riscos do vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia — transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o deputado, a iniciativa tem caráter social e busca compensar os danos econômicos e psicológicos causados pela explosão das apostas on-line no país. “As bets vêm arruinando as finanças de milhares de famílias e gerando graves problemas de saúde mental. É justo que uma parte do lucro desse setor seja revertida para tratar e prevenir esses mesmos impactos”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Comparação internacional e impacto social

Lindbergh destacou que a carga tributária brasileira sobre o setor é uma das mais baixas do mundo. No Reino Unido, a taxa é de 21%; na França, chega a 33%; na Itália e na Espanha, 20%; e no México, 30%. “Mesmo com a elevação para 24%, o Brasil continuará com uma tributação inferior à da maioria dos países que regulam o setor”, argumentou.

Leia também: Fim da passagem de ônibus? Deputado propõe tarifa zero nacional com verba federal
O parlamentar defende que a medida é mais do que um ajuste fiscal — é uma resposta ética e pragmática a um problema de saúde pública. “Argumentar contra essa taxação é fechar os olhos para milhões de brasileiros endividados e adoecidos pelo vício em apostas. Precisamos alinhar o interesse fiscal à urgência social”, reforçou.

Tópicos relacionados:

bets camara-dos-deputados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay