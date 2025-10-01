Assine
overlay
Início Política
BETS

Governo proíbe beneficiários do Bolsa Família de usar sites de apostas

Bets terão 30 dias para se adequarem à norma e 45 dias para consultarem a regularidade de todos os cadastrados

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/10/2025 13:01 - atualizado em 01/10/2025 13:02

compartilhe

Siga no
x
Brasileiros driblam regulação e usam VPN para apostar em casas estrangeiras
Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não poderão usar plataformas crédito: Platobr Economia

A Secretaria de Prêmios e Apostas, braço do Ministério da Fazenda, publicou uma norma que impede beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de usarem casas de apostas, as chamadas “bets”.

Conforme o texto, que já entra em vigor nesta quarta-feira (1º/10), mesmo dia da publicação, as casas terão que verificar se o CPF do usuário está vinculado a um dos programas de assistência social. As bets terão 30 dias para se adequarem à norma e 45 dias para consultarem a regularidade de todos os cadastrados.

A consulta será feita por meio do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), plataforma do governo para a regulação, monitoramento e fiscalização do mercado de apostas.

Leia Mais

Fiscalização

As bets devem conferir se o usuário é beneficiário do Bolsa Família ou do BPC no ato do cadastro, no primeiro login de cada dia e, no mínimo, a cada 15 dias, para todos os cadastrados na plataforma.

Se o CPF do cadastrado estiver vinculado em um dos programas, a casa de apostas deve encerrar a conta em até 3 dias.

Após ser comunicado do impedimento, o usuário terá 48 horas para retirar o dinheiro da plataforma e, passado o tempo, a devolução fica a cargo da bet. Caso a empresa não consiga reembolsar o indivíduo, os valores ficarão retidos e, após 180 dias sem reclamações, serão destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).

Caso o impedido esteja com alguma aposta em aberto, a casa deve devolver integralmente o valor apostado.

Readmissão

Se o usuário deixar de receber o benefício, seu CPF não constará entre os impedidos no Sigap e ele poderá voltar a apostar.

A publicação do governo ressalta que as casas de aposta não podem enviar publicidades ou convites com o objetivo de readmitir os usuários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Penalização

Se for identificado que a casa não cumpriu a fiscalização corretamente e permitiu que beneficiário do Bolsa Família ou do BPC apostasse, ela está sujeita a punições com base na lei nº 14.790/2023, que regulamenta as bets no Brasil.

Entre as penalidades previstas, estão advertências, multas, suspensões temporárias e cassação da autorização para operar.

Tópicos relacionados:

bet bolsa-familia governo-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay