Assine
overlay
Início Política
BAGAGEM DE MÃO

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão de até 10 kg

CCJ aprova projeto que impede companhias aéreas de cobrarem taxas por malas pequenas em voos nacionais e internacionais

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
22/10/2025 15:15

compartilhe

SIGA
x
O projeto define também as dimensões máximas para o transporte gratuito das malas de mão: até 55 centímetros de altura, 35 cm de largura e 25 cm de comprimento
O projeto define também as dimensões máximas para o transporte gratuito das malas de mão: até 55 centímetros de altura, 35 cm de largura e 25 cm de comprimento crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o Projeto de Lei nº 120/2020, que proíbe companhias aéreas de cobrarem taxas adicionais por bagagens de mão de até 10 quilos. A proposta, aprovada em caráter terminativo, segue agora para análise na Câmara dos Deputados sem necessidade de passar pelo plenário do Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De autoria do líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), o texto busca impedir a cobrança por malas pequenas, após discussões sobre a possibilidade de novas taxas para bagagem de mão além da tradicional cobrança por malas despachadas. A votação foi unânime entre os membros da comissão.

Saiba Mais

O projeto define também as dimensões máximas para o transporte gratuito das malas de mão: até 55 centímetros de altura, 35 cm de largura e 25 cm de comprimento. Atualmente, cada empresa aérea tem autonomia para estabelecer suas próprias medidas, o que gera divergências e queixas de consumidores.

A medida é vista como uma tentativa de reforçar os direitos dos passageiros e evitar o aumento de custos nas viagens aéreas. Randolfe argumentou que a cobrança pela bagagem de mão representa “um retrocesso nas garantias do consumidor” e destacou que o transporte de pequenos volumes é um direito básico de quem viaja.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na véspera, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto semelhante, que também impede a cobrança por bagagens de até 10 quilos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente no plenário, acelerando a tramitação da medida e abrindo caminho para a unificação das propostas nas duas Casas.

Tópicos relacionados:

bagagem-de-mao companhias-aereas congresso mp passageiros senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay