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COSTUMES FINANCEIROS

Como evitar o endividamento? Veja hábitos financeiros que podem te salvar

Consumir de forma consciente e planejada sem cortar todos os gastos, pode gerar um impacto, mesmo que simples, no orçamento mensal

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/04/2026 14:13 - atualizado em 28/04/2026 14:13

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Como evitar o endividamento? Veja hábitos financeiros que podem te salvar
O planejamento financeiro exige atenção aos detalhes e o uso de ferramentas para uma gestão eficiente do orçamento doméstico crédito: Magnific

Organizar as finanças pode parecer uma tarefa complexa, mas hábitos no dia a dia podem construir um futuro financeiro mais seguro. Consumir de forma consciente e planejada, sem cortar todos os gastos, pode gerar um impacto, mesmo que simples, no orçamento mensal.

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Hábitos para uma vida financeira saudável

1. Mapeie todos os seus gastos
Anote todas as despesas, das maiores, como aluguel, às menores, como o café do dia a dia. Para isso, use um caderno, uma planilha ou um aplicativo de controle financeiro. Ferramentas oferecidas pela sua própria instituição bancária também podem ajudar. Essa visão ajuda a identificar gastos desnecessários que podem ser cortados.

2. Crie um orçamento mensal realista
Com base no mapeamento dos seus gastos, defina um limite para cada categoria de despesa. Separe os custos fixos dos variáveis e estabeleça metas de economia. O orçamento é uma maneira de controlar os gastos, fazendo com que você não gaste mais do que ganha.

3. Estabeleça metas financeiras
Ter objetivos, como fazer uma viagem, comprar um carro ou criar uma reserva de emergência, serve como uma motivação para economizar. Divida suas metas em curto, médio e longo prazo para tornar o processo mais gratificante.

4. Monte uma reserva de emergência
Imprevistos acontecem. Uma reserva de emergência, com valor equivalente a três a seis meses do seu custo de vida, evita que você precise recorrer a empréstimos com juros altos em situações inesperadas, como um problema de saúde ou a perda do emprego. Comece guardando pouco, mas seja consistente.

5. Use o cartão de crédito com sabedoria
Evite parcelar compras do dia a dia caso não seja necessário e pague sempre o valor total da fatura para fugir dos juros rotativos, que estão entre os mais altos do mercado. Lembre-se de que o limite não é uma extensão do seu salário.

Adotar apenas um desses costumes já pode fazer uma grande diferença no seu orçamento. Comece a construir um futuro financeiro mais seguro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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