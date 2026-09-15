Moraes e Mendonça votam sobre futuro de julgamentos deles próprios

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça foram considerados aptos a votar sobre a união dos julgamentos contra eles mesmos no Supremo Tribunal Federal (STF) durante a sessão extraordinária desta terça-feira (15/9).

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Presidente do Supremo, Edson Fachin autorizou: “A minha percepção é que votam ambos, mas vossas excelências fiquem à vontade”.

Se os processos forem unidos, a análise da ação contra Moraes ficará para uma sessão na quarta-feira da próxima semana (23), marcada para analisar a petição contra Mendonça. Além disso, haveria nova redistribuição dos processos, que no momento estão ambos sobre a relatoria de Fachin. Ele votou contra a unificação.

“Como ambos são interessados, mas é uma questão estrutural. Percebi que o ministro André irá votar, eu também irei votar”, anunciou Alexandre de Moraes.

Os ministros se posicionaram de formas opostas. Enquanto Moraes foi a favor de unir os processos, Mendonça foi contrário.

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No momento da publicação desta matéria, eram 4 votos favoráveis (Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin) e 2 contrários (Edson Fachin e André Mendonça).

