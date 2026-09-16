Lula diz que Flávio Bolsonaro quer pegar Moraes por prender o pai dele

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (16/9), que o adversário político e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tem “obsessão em pegar” o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por ele ter prendido o pai dele, “os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro” e “o cara que matou a Marielle”, vereadora carioca do PSOL morta a tiros em 2018.

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Na visão do presidente, a rivalidade entre Flávio e o ministro não tem relação com as investigações que apuram fraudes financeiras e tráfico de influência cometidos pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Não é por isso que ele tem raiva, porque ele sabe que ele tem o rabo preso ao Banco Master mais do que qualquer outra pessoa. A raiva dele do Alexandre de Moraes é porque o Alexandre de Moraes mandou prender o cara que matou a Marielle. A bronca dele do Alexandre de Moraes é que o Alexandre de Moraes prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro”, afirmou o petista, citando a tentativa de Golpe de Estado na sede dos Três Poderes, em Brasília, em 2023.

Para o chefe de Estado, Flávio tem “bronca” porque “essa apuração que está tendo na Suprema Corte vai descobrir quem é de verdade que está metido nisso”. As afirmações foram feitas em entrevista ao podcast Desce a Letra.

Lula acusou o grupo político ligado a Flávio Bolsonaro de criar, no governo Bolsonaro, a quadrilha responsável por fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao passo que a gestão lulista atua contra ela. “Em dois anos, nós descobrimos a quadrilha, já prendemos quase todos eles, já tomamos bens de quase R$ 6 bilhões, já pagamos 5 milhões de aposentados, investindo R$ 3,5 bilhões para pagar o roubo que eles fizeram na Previdência Social”, declarou. “Ou seja, eles montaram a quadrilha, nós prendemos”, completou o presidente.

O petista ainda rebateu acusações de que seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, esteja ligado ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e defendeu que sejam feitas investigações. “‘Ah, o filho do Lula é sócio do Careca’, e quem tem o escritório junto com o Careca é ele, Flávio. Então nós temos que desmontar essa coisa”, disse o presidente.

A Polícia Federal investiga Lulinha em três inquéritos que miram suposto tráfico de influência e corrupção em prol de empresas junto ao governo federal, com investigações autorizadas pelo ministro André Mendonça. Ele entrou na mira da instituição após ser revelada proximidade com a lobista Roberta Luchsinger, alvo da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em benefícios do INSS, em dezembro de 2025.

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Já Flávio Bolsonaro está ligado ao Careca do INSS por ter a sede de sua empresa de capacetes, a Bravo Grafeno, no mesmo endereço que empresas ligadas ao lobista.

