Lula quer "Brasil a nu" e manda aviso direto a ministros do STF

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil precisa “ser colocado a nu” e que uma reforma no Judiciário “vai acontecer”. O petista também disse todos os suspeitos no Supremo Tribunal Federal (STF) devem ser investigados. A declaração foi feita em entrevista ao "Jornal da Record" nessa terça-feira (15/9).

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“Não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa fugir de um julgamento se há suspeita contra ele”, disse Lula. Ele defendeu que se apure tudo com rigor, incluindo a abertura do sigilo telefônico de todos os envolvidos.

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Segundo o presidente, quem errou “tem que ser punido e julgado” para preservar a imagem do STF. Ele prometeu apoiar uma reestruturação da Suprema Corte e mencionou ter realizado a primeira reforma do Judiciário em seu governo anterior.

“Acho que temos que ter uma reforma profunda no Poder Judiciário, em que a gente discuta o tempo de mandato, critério de escolher o candidato, como a pessoa pode ser escolhida e tem que ter uma coisa clara: quem for ministro não pode ficar rico”, declarou.

Lula defendeu a criação de um “critério de moralização” e apontou que parentes de magistrados não deveriam advogar. “As pessoas não podem estar no Judiciário e um filho advogando, uma mulher advogando, um pai advogando”, exemplificou.

Embora não tenha citado o ministro Alexandre de Moraes, Lula condenou as relações de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, com pessoas próximas a magistrados e cobrou uma apuração ampla.

“O Fachin [presidente do STF] tem agora a faca e o queijo na mão para abrir tudo e saber quem fez o que na Suprema Corte. E quem fez o quê tem que ser punido, tem que ser julgado. Não há como o povo brasileiro ficar vendo uma Suprema Corte e perder credibilidade na sociedade. A instância máxima da Justiça brasileira precisa ser exemplo. Aquilo que o André Mendonça tinha guardado como segredo de estado e só soltando aquilo que interessava para ele. Agora pode ser aberto para toda a sociedade também. Quem estava metido nisso? Por que que o [Dias] Toffoli não votou? Por que que o Kassio [Nunes Marques] não votou? Sabe quem é que está [envolvido], quem é que levou dinheiro? Quem é que participou dessa trama do [Daniel] Vocaro? Porque o Vocaro é uma quadrilha que envolveu muita gente de várias instâncias, do poder judiciário, da classe política. Vamos colocar o Brasil a nu e investigar para ver se a gente consegue fazer o Brasil, sabe, ser melhor para o povo brasileiro. Não tem trégua. É preciso investigar todos, todos sem distinção", afimou.

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A manifestação de Lula foi a primeira desde o adiamento da sessão no Supremo que discute a possível investigação conjunta entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A definição do processo está prevista para a próxima sessão, marcada para o dia 23.