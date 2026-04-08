Lula para Moraes: 'Não permita que o caso Vorcaro jogue fora sua biografia'

O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (8/4) que as fraudes do Master e o envolvimento da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na defesa do banco prejudicam a imagem da Corte.

Ele afirmou ter aconselhado o magistrado a não jogar a biografia dele fora por conta dos escândalos que envolvem Daniel Vorcaro e sugeriu que Moraes transmita alguma mensagem de firmeza à sociedade, como a promessa de que se declarará impedido de votar sobre esse caso no STF.

"O companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Você pode ter uma coisa que é legal, mas, nas circunstâncias que acontecem, o povo trata como uma coisa imoral. E num ano político, em que as pessoas vão dar muito destaque para isso", afirmou em entrevista ao ICL Notícias.

"Vou dizer a vocês o que eu disse para ele: 'Você construiu uma biografia histórica com o julgamento do 8 de Janeiro; não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia'", completou Lula.

Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, é uma das sócias do escritório Barci de Moraes, que admitiu ter mantido contrato com o Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, mês em que houve a liquidação do banco.

"A sua mulher está advogando? Diga textualmente que sua mulher está advogando, 'eu só prometo que aqui na Suprema Corte ficarei impedido de votar', qualquer coisa, alguma coisa que passe para a sociedade uma firmeza. Que ele tem", declarou Lula.

O presidente disse já ter conversado com os ministros acerca do tema e disse ser necessário dar uma explicação convincente à sociedade. "Essas coisas a gente não joga no tapete achando que o povo vai esquecer."

Lula disse ainda acreditar que a oposição usará o tema durante a campanha pela Presidência da República neste ano.

"Todo mundo tem que ter clareza que a extrema direita vai utilizar o caso do Banco Master e envolvimento com a Suprema Corte na campanha, e vão fazer pedindo voto. 'Quem quiser caçar a Suprema Corte vote em tal deputado e senador', vai ser assim a campanha. Isso já está dito, explicitado."

Na sequência, Lula disse ser necessário estabelecer novos critérios para determinar ministro do STF e questionou o tempo de mandato dos membros da corte. "Quando alguém vai para a Suprema Corte, ele tem que ter um compromisso quase que religioso. Ele não está lá para tentar cuidar da nossa Constituição e democracia", disse.

"Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro", afirmou. "Salário de deputado, governador, presidente, não permite que ninguém seja rico. Se alguém ficou rico durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. Se você quer ser presidente para ficar rico, não venha, a não ser que você se proponha a roubar. Por isso que tem que ter investigação dura."

Documentos da Receita Federal indicam que os pagamentos declarados pelo Master ao escritório da mulher de Moraes se estenderam por 2025 e chegaram a R$ 80,2 milhões em dois anos.

Como revelou a Folha na terça-feira (7/4), dados enviados à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado que investiga o crime organizado mostram que o banco declarou 11 pagamentos de R$ 3.646.529,72 ao escritório ao longo de 2024, totalizando R$ 40.111.826,92.

Em 2025, os registros não aparecem segregados por meses, e há a declaração de pagamento de R$ 40.111.826,92 naquele ano.

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Quando o contrato entre o Banco Master e o Barci de Moraes veio a público, a banca, que tem entre seus sócios também dois filhos do casal, ficou em silêncio. A primeira manifestação ocorreu no começo de março.