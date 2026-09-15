Veja frases marcantes da sessão do STF que discute futuro de Alexandre de Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) se reúne nesta terça-feira (15/9), em sessão marcada por embates diretos entre ministros para discutir o futuro de Alexandre de Moraes no caso do Banco Master.



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A sessão analisa o relatório da Polícia Federal sobre o envolvimento do ministro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli deixaram de votar, alegando suspeição.



Ao longo da sessão, ministros como Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luiz Fux e Edson Fachin fizeram declarações duras, num momento em que a corte discute adiar o julgamento para o dia 23.



Em evento da FGV (Fundação Getúlio Vargas), professores de direito apontam que uma ala atuou para "atropelar o rito", valendo-se de sucessivas questões de ordem e apartes. Além de questões processuais, na manhã de terça, os ministros trocaram acusações pessoais e levantaram a voz.



Em um momento tenso, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça protagonizaram uma discussão. Moraes acusou Mendonça de agir em prol de um grupo político e de ter pedido que ele fosse incluído em uma delação premiada.



Em outro momento, o decano Gilmar Mendes teve uma sequência de embates com Mendonça, alvo de críticas em pelo menos cinco episódios distintos. Gilmar acusou o colega de calcular o momento político para divulgar mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes.



Veja as frases mais marcantes da sessão

"Em nenhum tribunal do país, um presidente pode destituir um relator. Aceitar essa prática abriria uma avenida de autoritarismo, de despotismo, de tirania nos tribunais que ninguém vai controlar." (Dino)



"Eu me sinto destinatário de uma aleivosia vinculando-me à defesa da avocatória. Isso não faz jus à história do ministro Dino, não faz jus à minha história." (Edson Fachin)



"É o momento mais corrupto da história do Poder Judiciário da história do Brasil." (Dino)



"Até as pedras sabem que há um inequívoco viés político-eleitoral na forma como o tema foi conduzido [por André Mendonça]" (Gilmar)



"Quem não se dá respeito não merece respeito" (Gilmar após Mendonça pedir respeito)



"Qualquer cidadão que tenha um mínimo de noção do que significa a Polícia Federal [...] não faria afastamento de um diretor-geral da polícia. É como afastar o diretor-presidente da NASA ou tirar o comandante do Exército, não se faz. O sujeito tem que se algemar antes de fazer esse tipo de coisa."(Gilmar)



"Nunca vi a PF peitar um ministro do Supremo. Estamos vendo a formação de uma PF paralela, trabalhando contra o tribunal" (Fux)



"Não há homem nesse mundo que vai sindicar minha independência!" (Fux)



"Meu filho nunca advogou para o caso Master" (Kassio Nunes)



"As capas de todos aqui são iguais. A minha vale tanto quanto a sua [referindo-se a Fachin]" (Dino)



"Em nome de Deus já se fez muita patifaria" (Gilmar)



"Até a máfia tem ética" (Gilmar)



"Eu sou seu amigo, o sr. pode não acreditar" (Dino falando a Fachin)



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"Eu tenho testemunhas que o ministro André em reunião disse [...] que inclua o ministro Alexandre [na investigação]. Por quê? Porque está a serviço de um grupo politico que quis dar um golpe neste país." (Alexandre de Moraes)