Flávio diz que 'Brasil está sendo passado a limpo' em pronunciamento

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) disse que o Brasil está sendo "passado a limpo" em novo pronunciamento nas redes sociais. A declaração acontece devido à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa o pedido de investigação contra Alexandre de Moraes nesta terça (15/9). O candidato do PL afirmou, no vídeo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "dividiu o poder" com o ministro.

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No programa que irá ao ar durante o horário eleitoral gratuito desta terça, o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que está interrompendo sua campanha diante da gravidade da crise do STF. Em seguida, afirma que o país está sendo "passado a limpo" por conta de um desequilíbrio institucional criado pelo governo. Segundo ele, Lula faz parte de um "sistema apodrecido".

"O Brasil está sendo passado a limpo. O atual governo criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei. Não é à toa que isso tudo está acontecendo. O atual governo, a gente não pode deixar de dizer, faz parte desse sistema que está apodrecido. E a gente está vendo esse sistema podre se revelar aos olhos de toda a nação" afirmou o senador.

Após as críticas, Flávio defendeu que, com ele, o Brasil vai mudar e prometeu combater o crime organizado. De acordo com o candidato, a "primeira de todas soberanias é a soberania da segurança pública". Além disso, disse que diminuirá os juros e o endividamento, antes de voltar a defender o fim da reeleição.

"Eu mesmo já apresentei um projeto pelo fim da reeleição. Eu não serei candidato à reeleição, porque assim só terei como compromisso consertar o país. Essa é a minha missão. A reeleição só atrapalhou, porque muitos presidentes pensaram primeiro neles e só depois no Brasil. Eu penso e vou pensar sempre no Brasil, porque nenhum presidente pode se julgar mais importante do que o povo", declarou no vídeo.

Flávio Bolsonaro então acusa os opositores políticos de inventarem mentiras sobre ele. O candidato do PL volta a relacionar Lula a Moraes, e diz que o Brasil "ficou sem comando". O senador também diz que o escândalo envolvendo o ministro não é o pior escândalo vivido pelo país, mas a segurança pública e o endividamento.

"O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum, sem comando. E o escândalo do Alexandre de Moraes, veja que absurdo, nem é o pior. Escândalo mesmo é não poder andar em paz nas ruas, porque o medo tomou conta. Escândalo é tanta gente endividada, sem conseguir pagar as contas. Escândalo é ver o carrinho de compras cada vez mais vazio" diz sobre o momento do país, antes de completar:

"Sempre que me atacarem, é porque querem fugir da vergonha. De assumir a decepção que causaram no povo brasileiro, que foi iludido por uma picanha que nunca chegou. Precisávamos passar por tudo isso para sentir na alma a dor de ter sido enganado por um governo que deixou o pobre mais pobre, que fortaleceu o crime e que endividou o povo brasileiro".

Por fim, o candidato volta a fazer promessas se for presidente, apesar de dizer, no começo do vídeo, que pausou a campanha para o pronunciamento. Flávio afirma que "depois da escuridão, mais forte vem a luz" e que, ao fim do seu eventual governo, o Brasil "estará muito melhor do que está hoje".

A declaração de Flávio ainda cita que o país "precisa ser passado a limpo", na legenda da postagem publicada nas redes sociais. O texto ainda diz que Flávio Bolsonaro é "a mudança de que o país precisa".

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos