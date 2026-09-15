Dino pede investigação sobre relação de Mendonça e Banco Master

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta terça-feira (15/9) ao presidente da Corte, Edson Fachin, a investigação de uma possível relação entre o Banco Master, o Instituto Iter e contratos do município de São Paulo. O instituto foi fundado pelo ministro André Mendonça.

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A iniciativa de Dino está relacionada a uma ação que debate regras para o funcionamento de cemitérios privados no estado. O ministro cita uma série de circunstâncias que, segundo ele, precisam ser esclarecidas.

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O caso está ligado a uma apuração do Ministério Público de São Paulo sobre possíveis irregularidades na concessão de serviços cemiteriais e um eventual vínculo entre a concessionária Cortel e o Banco Master.

Um dos pontos levantados por Dino envolve a atuação de André Mendonça no processo. Em abril de 2025, Mendonça votou contra uma decisão individual de Dino que afetava os cemitérios privados, alinhando-se aos pedidos das empresas.

Dino também destacou que Alexandre de Almeida Mendonça, irmão do ministro, trabalha na SP Regula, agência responsável pela regulação de serviços públicos de São Paulo, exatamente na área funerária e cemiterial.

Encontro com Vorcaro

O pedido de apuração cita um encontro entre André Mendonça e Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A reunião ocorreu em 14 de março de 2025, na sede do Instituto Iter, entidade fundada por Mendonça.

Flávio Dino aponta que, no dia seguinte, 15 de março, Mendonça suspendeu o julgamento sobre a concessão dos cemitérios. O ministro devolveu o caso para análise em 4 de abril, votando de acordo com os interesses dos cemitérios privados.

Outro fato reforçado é que Alexandre Mendonça foi nomeado superintendente da agência em julho de 2024. Em 26 de maio de 2026, durante o andamento da ação, ele foi promovido a Secretário-Executivo da SP Regula.

Instituto ligado a Mendonça

Mendonça era um dos sócios do Instituto Iter, criado em 2024 para atividades educacionais. Segundo a decisão, o instituto passou a prestar serviços para o município de São Paulo, responsável por contratar empresas do setor funerário, como a Cortel.

Dino cita que Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e investigado na Operação Compliance Zero, trabalhava na Cortel. O ministro afirma que o Instituto Iter também firmou, sem licitação, um contrato de R$ 1,63 milhão com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada ao governo paulista.

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O objetivo é esclarecer se existe relação entre o encontro de Vorcaro e Mendonça, o instituto, seus contratos e a atuação do ministro no processo. A decisão de abrir ou não a investigação cabe ao plenário do Supremo, e o pedido de Dino apenas solicita que as conexões sejam apuradas.