Mendonça retira sigilo de processo sobre pagamentos de Master e Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira (14/9), o sigilo do processo que concentra informações sobre a rede de pagamentos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master.

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A medida atende a uma solicitação do presidente da Corte, Edson Fachin.

O levantamento do sigilo havia sido solicitado nesse domingo (13/9) pelo ministro Alexandre de Moraes.

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou favoravelmente à divulgação dos documentos.