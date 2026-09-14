Quaest: medo de reeleição de Lula chega a 44% e supera volta de Bolsonaro

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O receio de uma nova vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a superar, numericamente, o temor de retorno da família Bolsonaro ao poder. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14/9), 44% dos eleitores dizem ter mais medo da reeleição do petista, ante 42% que apontam a volta dos Bolsonaro.

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Outros 7% dizem ter medo dos dois cenários, mesmo percentual da rodada anterior. Os que não têm medo de nenhum representam 2%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

É a primeira vez desde março que a reeleição de Lula aparece à frente nesse recorte. A diferença, porém, está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que mantém os dois cenários em empate técnico.

Nas duas rodadas anteriores da Quaest, divulgadas em 2 e 7 de setembro, as respostas estavam empatadas numericamente, com 43% para cada alternativa - reeleição de Lula e retorno do clã Bolsonaro ao poder.

Recortes do eleitorado

A pesquisa também mostra diferenças entre grupos do eleitorado. Entre os evangélicos, o temor de uma reeleição de Lula é maior. Já entre católicos e eleitores do Nordeste, pesa mais o receio da volta da família Bolsonaro ao poder. Entre as mulheres e os entrevistados que se identificam como independentes, os dois cenários aparecem com percentuais iguais.

Evolução desde janeiro

No início do ano, a volta da família Bolsonaro despertava mais preocupação. Em janeiro, 46% dos entrevistados apontavam esse cenário como o mais temido, contra 40% que citavam a reeleição de Lula.

A diferença diminuiu nos meses seguintes e chegou a se inverter em março, quando 43% disseram temer mais um novo mandato do petista, ante 42% que mencionaram a volta dos Bolsonaro.

Em julho, o quadro voltou a se distanciar: 46% temiam mais o retorno da família Bolsonaro, enquanto 38% apontavam a reeleição de Lula.

A distância voltou a cair a partir de agosto. No levantamento de 14 daquele mês, os percentuais eram de 45% para a volta dos Bolsonaro e 41% para a reeleição do petista. Em 2 e 7 de setembro, houve empate em 43%.

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Confira a evolução desde janeiro de 2026:

Janeiro: reeleição de Lula, 40%; volta da família Bolsonaro, 46%;

Fevereiro: reeleição de Lula, 41%; volta da família Bolsonaro, 44%;

Março: reeleição de Lula, 43%; volta da família Bolsonaro, 42%;

Abril: reeleição de Lula, 42%; volta da família Bolsonaro, 43%;

Maio: reeleição de Lula, 42%; volta da família Bolsonaro, 44%;

Junho: reeleição de Lula, 40%; volta da família Bolsonaro, 44%;

Julho: reeleição de Lula, 38%; volta da família Bolsonaro, 46%;

5 de agosto: reeleição de Lula, 41%; volta da família Bolsonaro, 44%;

14 de agosto: reeleição de Lula, 41%; volta da família Bolsonaro, 45%;

2 de setembro: reeleição de Lula, 43%; volta da família Bolsonaro, 43%;

7 de setembro: reeleição de Lula, 43%; volta da família Bolsonaro, 43%;

14 de setembro: reeleição de Lula, 44%; volta da família Bolsonaro, 42%.

A pesquisa foi contratada pela Globo em parceria com o jornal O Globo. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

