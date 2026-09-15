Cármen Lúcia faz história ao ser eleita a Intelectual do Ano de 2026

A ministra Cármen Lúcia é a vencedora do Troféu Juca Pato de 2026, concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE). É a primeira vez que uma integrante do Supremo Tribunal Federal (STF) é eleita como intelectual do ano.

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Criado em 1962 por iniciativa do escritor Marcos Rey, o prêmio se tornou uma das distinções mais tradicionais da vida intelectual brasileira. A lista de vencedores inclui nomes como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina e Lygia Fagundes Telles.

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Em nota, a UBE destacou a escolha como “histórica”. A instituição justificou que o reconhecimento se dá pela trajetória da ministra e por uma produção escrita que vai além do universo jurídico, alcançando temas como democracia, cidadania e direitos fundamentais.

Para concorrer, é preciso ter publicado um livro no ano anterior. Cármen Lúcia foi indicada pela obra “Princípio Constitucional da Solidariedade”, de 2025. Entre seus outros títulos estão “Pela mão do povo — Voto e democracia no Brasil” e “O Livro da Democracia”, este último voltado ao público infantojuvenil.

Um encontro inédito na cerimônia

A entrega do troféu ocorrerá no sábado, 14 de novembro, no Palácio de Cristal, durante o 3º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis. O anúncio foi feito pelo presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho.

A ministra receberá o prêmio de Sueli Carneiro, vencedora de 2025. A cerimônia terá ainda a presença da jornalista Míriam Leitão, ganhadora de 2024, e da escritora Conceição Evaristo, laureada em 2023. Será um encontro inédito das quatro mulheres que conquistaram o título em sequência.

Nascida em Montes Claros (MG), Cármen Lúcia se formou em Direito pela PUC de Minas Gerais em 1977. Em 2006, tornou-se a segunda mulher a ocupar um cargo no STF e foi a primeira a presidir um processo eleitoral no país, quando comandou o TSE.

Suas frases se tornaram referências, como “Cala boca já morreu. Quem disse foi a Constituição”. Ao julgar os golpistas de 8 de janeiro de 2023, afirmou: “Mesmo que tentasse destruir 1000 vezes essa Corte, reconstruiríamos 1001 vezes”.

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A ministra tem presença constante nos maiores festivais de literatura do Brasil. No Flipetrópolis, ela dividirá o palco com Conceição Evaristo, a autora homenageada da edição. O festival acontece de 12 a 15 de novembro com o tema “Meu Lugar no Mundo” e tem patrocínio da GE Aerospace, Zweiss e Unifase, via Lei Rouanet.