Sueli Carneiro será homenageada e premiada no Flipetrópolis

Filósofa, escritora e um dos nomes mais importantes na luta antirracista, Sueli Carneiro é a grande homenageada da 2ª Flipetrópolis (Festival Literário Internacional de Petrópolis). Conceição Evaristo e Miriam Leitão vão entregar juntas, na sexta-feira, 28, o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano para ela em uma cerimônia no festival.

Concedido pela UBE (União Brasileira de Escritores), o prêmio vai muito além do livro “Lélia Gonzalez: um retrato”, escrito por Sueli Carneiro e lançado pela Zahar no ano passado.

Trata-se de um reconhecimento histórico:

“Por muito tempo, mulheres negras foram vistas como produtoras de uma literatura nichada. Sueli faz uma literatura de não-ficção essencial para pensar o Brasil. Essa premiação traz uma carga simbólica e política muito forte”, destacou Bianca Santana, escritora, jornalista e curadora do Fliparacatu, Fliaraxá e Flitabira.

A cerimônia de entrega do prêmio a ela, na sexta, contará também com Ricardo Ramos Filho, toda a diretoria da UBE/SP e a presença da jornalista Flávia Oliveira, que será a oradora oficial.

Sueli Carneiro é fundadora do Geledés — Instituto da Mulher Negra e dedica sua vida a enfrentar o racismo e o sexismo. Suas obras são essenciais para o pensamento brasileiro, como “Escritos de uma vida” (2018) e “Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser” (2023), além de “Lélia Gonzalez: Um retrato”.

“Quando, no ‘Dispositivo de racialidade’, ela pensa as relações sociais no Brasil e a resistência ao racismo, ela dá uma contribuição fundamental. E agora, com ‘Lélia Gonzalez: Um retrato’, temos no olhar de uma das principais pensadoras do Brasil um retrato de outra grande intelectual negra que nos ajuda a pensar o país”, disse Bianca, para quem “o que Sueli Carneiro pensa é para dar sentido a uma luta coletiva”.

A Flipetrópolis vai de 27 a 30 de novembro, no Palácio de Cristal, com o tema “Literatura, Encruzilhada e Arte”.