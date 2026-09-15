O esforço para transformar a crise no STF em um ‘todo mundo fez’
Novos fatos envolvendo outros ministros alimentam a pressão, nos bastidores, para "zerar o jogo"
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Momentos antes da sessão para analisar a situação de Alexandre de Moraes, surgiram fatos novos indicando possíveis relações de Luiz Fux e Kassio Nunes Marques com Daniel Vorcaro.
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Já circula nos bastidores de Brasília a sugestão de que, “se está todo mundo envolvido, zera o jogo no Supremo”.
A tentativa de transformar tudo em um grande “todo mundo fez” pode até interessar a integrantes do STF e a parte do mundo político. Mas não há qualquer espaço para a ideia de que, em razão disso, ninguém será responsabilizado e não haverá consequências.
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A existência de relações de outros ministros ou de pessoas próximas a eles com Vorcaro não apaga as circunstâncias específicas que devem ser analisadas no caso de Moraes e, eventualmente, de cada um dos demais integrantes da corte.