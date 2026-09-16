Quem aprovou a indicação Alexandre de Moraes ao STF?

A indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovada pelo Senado Federal em 22 de fevereiro de 2017. Na época, ele ocupava o cargo de ministro da Justiça no governo do então presidente Michel Temer, que o indicou para a vaga aberta após o falecimento do ministro Teori Zavascki.

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A votação no plenário do Senado resultou em 55 votos favoráveis e 13 contrários. A votação foi realizada de forma secreta, conforme permite o regimento do Senado, o que impossibilita saber nominalmente quais senadores votaram a favor ou contra a indicação. Antes da votação no plenário, Moraes foi sabatinado por quase 12 horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde também recebeu parecer favorável.

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Por se tratar de uma votação secreta, não existem registros públicos que identifiquem como cada senador votou. Naquela sessão, dos 81 senadores, 68 estiveram presentes e participaram da votação, enquanto 13 se ausentaram.

A senadora Gleisi Hoffmann (PR) se declarou impedida de votar por ser, na época, investigada pela Operação Lava Jato. Outros 12 senadores investigados na operação votaram normalmente.

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Na época, o apoio à indicação veio principalmente de partidos da base do governo Temer, como PMDB (hoje MDB), PSDB, PP e DEM, enquanto a oposição se concentrou em partidos como PT, PSOL e Rede Sustentabilidade. Contudo, devido ao sigilo do voto, não é possível confirmar como cada parlamentar individualmente se posicionou.