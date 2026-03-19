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Gilmar Mendes se emociona ao elogiar Moraes: ‘Brasil tem dívida com você’

Decano valorizou atuação de Moraes para combater o golpismo e disse que as futuras gerações vão valorizar as decisões do magistrado

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
19/03/2026 17:39

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Gilmar Mendes teve que pausar discurso para conter emoção
Gilmar Mendes teve que pausar discurso para conter emoção crédito: Reprodução/STF

O ministro Alexandre de Moraes foi homenageado nesta quinta-feira (19/3) no Supremo Tribunal Federal (STF) por completar nove anos no cargo. Durante discurso ao companheiro, o ministro Gilmar Mendes se emocionou.

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O decano do STF elogiou a atuação de Moraes como ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao longo de 2022, bem como nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e na relatoria do processo de golpe de Estado.

 

Mendes destacou que o ministro se manteve firme mesmo diante de diversas reações hostis, inclusive a imposição da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos: “Trajetória marcada por decisões de alcance histórico e por um ônus pessoal que pouquíssimos magistrados, em qualquer lugar do mundo, conseguiriam suportar“.

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Gilmar Mendes se emociona

Na reta final do discurso, o decano se emocionou. “Vossa excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com vossa excelência, ministro Alexandre”, disse.

Mendes tentou iniciar a última frase do discurso, mas a voz embargou e ele fez uma pausa para tomar uma água. Então, concluiu: “As futuras gerações saberão reconhecê-lo”.

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Presidente do STF, Edson Fachin também discursou para celebrar o nono aniversário de Moraes na Corte e o elogiou pela atuação em meio a “tempos de tamanha complexidade institucional, política e social”.

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