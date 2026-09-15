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STF julga caso que envolve Alexandre de Moraes: entenda a tensão

Sessão extraordinária desta terça analisa relatório da PF sobre conversas do ministro com banqueiro e expõe tensão

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Repórter
15/09/2026 14:05 - atualizado em 15/09/2026 15:05

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STF julga caso que envolve Alexandre de Moraes: entenda a tensão
Alexandre de Moraes, ministro do STF, em meio à tensão na Corte sobre o julgamento que pode definir seu futuro crédito: Gustavo Moreno/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (15/9) uma sessão extraordinária marcada por um clima de forte tensão para julgar a Petição (Pet) 16.662. O caso analisa um relatório da Polícia Federal sobre conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, e expõe divergências entre os ministros.

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O ambiente nos bastidores e as conversas reservadas nos corredores refletem o peso das discussões que ocorrem no plenário. A atenção pública está mobilizada não apenas pelo envolvimento direto de um ministro, mas pela forma como as diferentes visões sobre o papel e os limites do tribunal estão sendo apresentadas.

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O que causou a tensão no plenário?

A principal causa da tensão é a análise da conduta do ministro Alexandre de Moraes a partir de um relatório da PF. A situação se agravou com uma série de disputas procedimentais, incluindo a revogação da designação de Moraes para o caso (Portaria 189/2026) e a substituição do relator original, ministro André Mendonça, por Edson Fachin, o que aprofundou as fissuras internas.

Como as divisões se manifestam?

As divergências tornaram-se explícitas nos dias que antecederam a sessão. Enquanto uma ala da Corte defende a necessidade de apurar a conduta, outra corrente expressa preocupação com o que considera uma crise institucional sem precedentes.

Quais os possíveis desdobramentos?

A decisão tomada nesta sessão estabelecerá um precedente sobre como o STF lida com investigações envolvendo seus próprios integrantes. Independentemente do resultado, as divisões internas devem impactar futuras deliberações e a dinâmica de poder na Corte. A expectativa é que o julgamento redefina não apenas procedimentos internos, mas também a relação do Supremo com os outros Poderes e a percepção pública sobre sua integridade.

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