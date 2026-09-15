‘Ministro do Supremo não pode querer ficar rico’, diz Lula

Em meio à grave crise do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que ministros não devem ter a pretensão de enriquecer durante a atuação na Corte.

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“Quem for ministro ou quem estiver no Poder Judiciário não pode querer ficar rico. Não pode querer ficar rico. As pessoas não podem estar no Poder Judiciário e um filho advogando, uma mulher advogando, um pai advogando na própria Suprema Corte”, defendeu o presidente, em entrevista à “TV Record” nesta terça-feira (15/9).

O escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes assinou um contrato de cerca de R$ 130 milhões para defender o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Os ministros Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux também foram citados em diferentes circunstâncias relacionadas ao caso.

Lula pediu a criação de um “critério de moralização” no Judiciário. Diante da crise, o Supremo tem discutido instituir um código de ética.

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“A Suprema Corte tem que ser o exemplo magnânimo desse país. Na Suprema Corte, ninguém pode ficar sob suspeita. É importante apurar e quem tiver cometido erro, que pague o preço que o povo brasileiro exige”, completou o petista.