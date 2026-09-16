Kalil sobre gestão Zema: ‘Não pregou um prego na parede’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PDT) afirmou nesta quarta-feira (16/9) que a gestão do ex-governador Romeu Zema (Novo) “não pregou um prego na parede”. A declaração ocorreu durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, quando o ex-prefeito de Belo Horizonte foi questionado sobre como avaliava a administração estadual. Kalil evitou atribuir uma nota ao governo e repetiu a crítica em outro momento da entrevista, ao falar sobre a situação dos serviços públicos no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O governo Zema eu já dei nota quatro anos atrás, né? Porque não pregou um prego na parede”, disparou. A crítica à gestão estadual também apareceu em outro momento da sabatina.

Questionado sobre os efeitos da polarização nacional em um eventual segundo turno contra Cleitinho Azevedo (Republicanos), Kalil argumentou que a escolha do governador deveria considerar a situação dos serviços públicos nos municípios. “Eu acho que ela pode polarizar nacionalmente. Agora, cada município que vai votar no governador tem que pensar na sua vida, como ela está e como ela pode ficar”, declarou.

Kalil disse confiar que os eleitores irão observar áreas como saúde, infraestrutura e limpeza urbana e comparar a situação dos serviços públicos antes de definir o voto.

“Eu estou confiando muito nisso. Que a família vai sentar na mesa e falar assim: ‘Vamos ligar para alguém lá em Belo Horizonte e saber como era a saúde no tempo do Kalil, como era a limpeza da cidade no tempo do Kalil, como era o asfalto, se a gente caía em buraco no tempo do Kalil’. É nisso que eu estou confiando”, projetou.

Na sequência, o candidato voltou a recorrer à metáfora do “prego na parede” ao falar sobre postos de saúde e estradas. “Eles vão chegar e falar assim: ‘Como está a nossa vida aqui? Como está nosso posto de saúde, nossa estrada?’. Porque o que está acontecendo, é o que eu falei: eles não bateram um prego numa parede”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de concentrar as críticas na administração atual, Kalil também atribuiu parte dos problemas de Minas a gestão de Fernando Pimentel (PT), antecessor de Zema: “O desastre começou lá com o PT e veio caminhando até aqui. Então, nós precisamos saber escolher”, afirmou.