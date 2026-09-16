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SABATINA EM/PORTAL UAI/TV ALTEROSA - ALEXANDRE KALIL (PDT)

Kalil: 'Minas Gerais virou o pobre soberbo'

Ex-prefeito de BH diz que dívida é principal problema do estado, critica Propag e defende negociação com governo federal

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Vinícius Prates
Alessandra Mello
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
16/09/2026 13:51 - atualizado em 16/09/2026 13:53

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Alexandre Kalil
'O Estado de Minas Gerais não tem dinheiro para nada. Está quebrado, literalmente quebrado', disparou Kalil crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) afirmou nesta quarta-feira (16/9) que o estado se transformou no "pobre soberbo" ao enfrentar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, manter uma relação de confronto com o governo federal. Terceiro convidado da série de sabatinas do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, o pedetista apontou a dívida estadual como o principal problema a ser enfrentado pelo próximo governador e defendeu uma negociação com a União.

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"O Estado de Minas Gerais não tem dinheiro para nada. Está quebrado, literalmente quebrado", disparou Kalil. Segundo o candidato, a situação financeira limita a capacidade de investimento do governo estadual e tem reflexos em áreas como saúde, educação e segurança pública.

Kalil também relacionou a perda de protagonismo político de Minas ao laço frágil entre o governo estadual e a Presidência da República. Na avaliação do ex-prefeito, a falta de diálogo dificulta o acesso do estado aos ministérios e a recursos federais.

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"Temos um estado que é brigado com o presidente da República. Então não temos acesso ao presidente da República. Não temos acesso ao Ministério da Saúde, das Cidades, dos Transportes. Não temos acesso a nada", criticou.

Dívida de Minas

Ao ser questionado sobre o principal problema de Minas, Kalil colocou a dívida estadual no centro de sua resposta e defendeu uma nova negociação com o governo federal. O candidato criticou as condições estabelecidas pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e disse que o modelo comprometerá a capacidade de investimento do estado.

Kalil argumentou que não se trata de renegociar a dívida, mas de estabelecer uma negociação que, segundo ele, ainda não ocorreu de maneira efetiva. Para o candidato, o comprometimento das receitas estaduais com o pagamento da dívida acaba atingindo outras políticas públicas. "Esse sendo o maior problema de Minas Gerais, se transforma num problema de saúde, de educação, de segurança pública. Porque é tudo dinheiro", acrescentou.

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O pedetista disse ainda que o Propag pode transformar Minas em um estado dedicado basicamente ao custeio da máquina pública. "O Propag vai tornar Minas Gerais um estado RH, de pagar folha de pagamento", declarou.

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