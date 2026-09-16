Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Alexandre Kalil nesta quarta (16/9)

A sabatina promovida pelo Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais recebe o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) nesta quarta-feira, a partir das 11h.

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A entrevista terá 45 minutos e será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube. Na quinta-feira (17/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da sabatina.

Durante a entrevista, os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.

Alexandre Kalil

Empresário, Kalil foi presidente do Atlético e comandou o clube durante a conquista da Copa Libertadores de 2013. Em 2016, disputou uma eleição pela primeira vez e se tornou prefeito de Belo Horizonte, sendo reeleito em primeiro turno em 2020.

Dois anos depois, abandonou a prefeitura da capital para disputar o governo de Minas, com apoio do presidente Lula (PT). Kalil ficou na segunda colocação, derrotado por Romeu Zema (Novo), reeleito em primeiro turno.

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Sabatinas

O ex-prefeito será o terceiro entrevistado na sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa. O quadro já recebeu o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) e o governador Mateus Simões (PSD). Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL) e Patrus Ananias (PT) também serão recebidos. Veja a programação abaixo.