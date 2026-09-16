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Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Alexandre Kalil nesta quarta (16/9)

Pedetista é o terceiro entrevistado, após Gabriel Azevedo e Mateus Simões

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
16/09/2026 03:00

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Alexandre Kalil
Kalil foi prefeito de Belo Horizonte e presidente do Atlético crédito: Jair Amaral/DA.EM/Press

A sabatina promovida pelo Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais recebe o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) nesta quarta-feira, a partir das 11h.

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A entrevista terá 45 minutos e será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube. Na quinta-feira (17/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da sabatina.

Durante a entrevista, os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.

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Alexandre Kalil

Empresário, Kalil foi presidente do Atlético e comandou o clube durante a conquista da Copa Libertadores de 2013. Em 2016, disputou uma eleição pela primeira vez e se tornou prefeito de Belo Horizonte, sendo reeleito em primeiro turno em 2020. 

Dois anos depois, abandonou a prefeitura da capital para disputar o governo de Minas, com apoio do presidente Lula (PT). Kalil ficou na segunda colocação, derrotado por Romeu Zema (Novo), reeleito em primeiro turno.

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Sabatinas 

O ex-prefeito será o terceiro entrevistado na sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa. O quadro já recebeu o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) e o governador Mateus Simões (PSD). Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL) e Patrus Ananias (PT) também serão recebidos. Veja a programação abaixo.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): sexta-feira (18/9), às 15h
  • Flávio Roscoe (PL): terça-feira (22/9), às 11h
  • Patrus Ananias (PT): quinta-feira (24/9), às 11h

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