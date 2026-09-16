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SABATINA EM/PORTAL UAI/TV ALTEROSA - ALEXANDRE KALIL (PDT)

Kalil sobre pedágios em Minas: ‘É um crime novo’

Candidato critica modelo adotado no estado, mas defende concessões quando houver viabilidade técnica e contrapartidas nas rodovias

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Vinícius Prates
Alessandra Mello
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
16/09/2026 15:27 - atualizado em 16/09/2026 15:38

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Alexandre Kalil
Apesar das críticas, o candidato defendeu a cobrança quando houver viabilidade e condições para que a iniciativa privada assuma a manutenção das rodovias crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PDT) classificou nesta quarta-feira (16/9) como um “crime novo” a forma como os pedágios são adotados no estado. Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou a cobrança em rodovias que, segundo ele, não oferecem estrutura adequada aos motoristas, mas deixou claro que não é contrário ao modelo de concessão.

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“É crime. Isso é crime novo. É um crime novo, muito novo em Minas Gerais. Eles pintam a faixa, cobram pedágio e nem capinam, e não tem acostamento”, criticou Kalil ao ser questionado se manteria o modelo de pedágios do Estado.

 

Apesar das críticas, o candidato defendeu a cobrança quando houver viabilidade e condições para que a iniciativa privada assuma a manutenção das rodovias. O pedetista argumentou ainda que o modelo pode contribuir para a modernização da infraestrutura rodoviária, desde que a concessão seja estruturada de acordo com as características e o fluxo de cada estrada.

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“Pedágio tem no mundo inteiro, o pedágio é o caminho da modernização do mundo. Mas você tem que saber o que vai pedagiar”, declarou.

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Kalil citou como exemplo o sistema rodoviário dos Estados Unidos e defendeu um modelo em que trechos de maior rentabilidade possam ajudar a financiar a manutenção de estradas menos atrativas economicamente. “Se você contornar o estado da Geórgia por dentro, você não paga um pedágio. É o Estado que banca aquilo, ou mesmo a concessionária que pegou o filé e tem que manter o osso”, afirmou.

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