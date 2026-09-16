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SABATINA EM/PORTAL UAI/TV ALTEROSA - ALEXANDRE KALIL (PDT)

Kalil sobre governo Lula: ‘Para Minas, não fez nada’

Candidato evitou dar nota à gestão federal e cobrou entregas no estado; em 2022, ex-prefeito foi palanque de Lula em Minas

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Alessandra Mello
Vinícius Prates
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
16/09/2026 14:14

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Kalil disse que caberá ao presidente apresentar, durante a campanha eleitoral, as realizações de seu mandato
Kalil disse que caberá ao presidente apresentar, durante a campanha eleitoral, as realizações de seu mandato crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PDT) afirmou nesta quarta-feira (16/9) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não fez nada” por Minas Gerais. A declaração foi dada durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, ao ser questionado sobre qual nota, de zero a dez, atribuiria à atual gestão federal.

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“Para Minas, fez muito pouco, que é o que me interessa. Agora, eu não sei o que ele está lá inaugurando, está fazendo túnel debaixo do mar lá em São Paulo, está fazendo ponte na Bahia, está fazendo um monte de coisa aí para o Brasil todo, mas, para Minas, não fez nada”, declarou Kalil.

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A cobrança ocorre quatro anos depois de o ex-prefeito de Belo Horizonte ter sido um dos principais palanques de Lula em Minas na eleição presidencial de 2022. Naquele ano, Kalil disputou o governo estadual e apoiou a candidatura do petista à Presidência da República.

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Apesar das críticas, o pedetista evitou atribuir uma nota à gestão Lula. Kalil disse que caberá ao presidente apresentar, durante a campanha eleitoral, as realizações de seu mandato. “O governo Lula tem que mostrar o que fez agora na eleição. E eu não vou dar nota porque eu não sou professor”, disse.

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