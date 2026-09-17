Eleições 2026: veja o calendário completo, do primeiro turno à posse

O calendário oficial das eleições de 2026, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece as datas cruciais para os eleitores brasileiros. Neste ano, a população irá às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais. O cronograma orienta desde o início da propaganda eleitoral até a posse dos candidatos vitoriosos, marcada para o início de 2027.

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Primeiro turno em 4 de outubro

A votação em primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcada para o domingo 4 de outubro. Neste dia, os eleitores de todo o país deverão comparecer às suas seções eleitorais para registrar seus votos para todos os cargos em disputa. A data é a mesma em todos os estados e no Distrito Federal.

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Segundo turno em 25 de outubro

Um eventual segundo turno para os cargos de presidente e governador está agendado para 25 de outubro, também um domingo. A nova votação é necessária quando nenhum dos candidatos ao poder Executivo alcança mais da metade dos votos válidos (excluindo brancos e nulos) na primeira etapa. A disputa ocorre apenas entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno.

Principais datas do calendário eleitoral de 2026

O processo eleitoral envolve diversas etapas importantes que antecedem e sucedem o dia da votação. Conhecer as principais datas ajuda o eleitor a se programar e a fiscalizar o cumprimento das regras. Veja os marcos definidos pelo TSE:

16 de agosto: Início oficial da propaganda eleitoral, incluindo a realização de comícios, distribuição de material gráfico e carreatas.

28 de agosto: Começo da propaganda gratuita em rádio e televisão.

4 de outubro: Primeiro turno das eleições.

25 de outubro: Eventual segundo turno para presidente e governador.

19 de dezembro: Data-limite para a diplomação dos candidatos eleitos pela Justiça Eleitoral.

Diplomação dos eleitos

A diplomação é o ato formal em que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e está apto a tomar posse do cargo. A cerimônia acontece após o término do prazo para questionamento e processamento do resultado das urnas, garantindo a legitimidade do processo.

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Posse dos eleitos em 2027

As datas de posse dos eleitos em 2026 variam conforme o cargo, seguindo novas regras estabelecidas por Emenda Constitucional. O presidente e o vice-presidente da República assumem suas funções em 5 de janeiro de 2027. Os governadores e vice-governadores tomam posse em 6 de janeiro. Já os senadores e deputados federais, estaduais e distritais iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro.