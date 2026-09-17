UP anuncia comício na Feira Hippie com Samara Martins
Evento está marcado para domingo (20/9) e reunirá as candidatas do partido à Presidência da República e ao governo de Minas Gerais
compartilhe
A Unidade Popular (UP) anunciou a realização de um comício na Feira Hippie, no Centro da capital, no próximo domingo (20/9), com a presença de Samara Martins, candidata do partido à Presidência da República, e Indira Xavier, que concorre ao governo de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Bora já circular pra geral que dia 20 de setembro a UP fará um grande Comício Socialista na Feira Hippie com a presença da candidata a presidente do Brasil Samara Martins”, diz a divulgação do evento. Natural de Belo Horizonte, Martins é uma das duas mulheres que concorrem à Presidência.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Samara aparece com 0,7% em pesquisa
Levantamento AtlasIntel/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira (17/9) mostra Samara Martins com 0,7% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República. A pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro.