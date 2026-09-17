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ELEIÇÕES 2026

UP anuncia comício na Feira Hippie com Samara Martins

Evento está marcado para domingo (20/9) e reunirá as candidatas do partido à Presidência da República e ao governo de Minas Gerais

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
17/09/2026 14:54

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Samara Martins, Indira Xavier, Poliana do MLB e Mariana Fernandes, candidatas da Unidade Popular
Samara Martins (esq.) e Indira Xavier são candidatas da Unidade Popular crédito: Laysa Xavier

A Unidade Popular (UP) anunciou a realização de um comício na Feira Hippie, no Centro da capital, no próximo domingo (20/9), com a presença de Samara Martins, candidata do partido à Presidência da República, e Indira Xavier, que concorre ao governo de Minas Gerais.

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“Bora já circular pra geral que dia 20 de setembro a UP fará um grande Comício Socialista na Feira Hippie com a presença da candidata a presidente do Brasil Samara Martins”, diz a divulgação do evento. Natural de Belo Horizonte, Martins é uma das duas mulheres que concorrem à Presidência. 

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Samara aparece com 0,7% em pesquisa

Levantamento AtlasIntel/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira (17/9) mostra Samara Martins com 0,7% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República. A pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro.

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