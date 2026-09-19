Suspeito de apontar arma para o rosto de mulher em assalto é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de assaltar uma mulher, de 29, e apontar uma arma de fogo para o rosto dela, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (18/9), na Avenida Nossa Senhora de Guadalupe, no Bairro JK II.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima estava de bicicleta quando foi abordada pelo suspeito, que estava em uma motocicleta preta. Ele apontou um revólver de cano longo para o rosto dela e ameaçou matá-la caso não entregasse os pertences.

A mulher contou aos policiais que retirou os anéis que usava e entregou ao homem uma aliança de ouro e outras quatro peças confeccionadas com moedas antigas. Após pegar os objetos, o suspeito fugiu pela avenida.

Depois do assalto, a PM iniciou buscas com base nas características informadas pela vítima e no veículo utilizado no assalto. Imagens de câmeras de monitoramento da região foram analisadas e, conforme o boletim de ocorrência, permitiram identificar a motocicleta e a placa.

Com as informações, os militares fizeram buscas e encontraram o homem no pátio de um conjunto habitacional no Bairro Vila Isa. De acordo com o boletim de ocorrência, ele ainda vestia a mesma bermuda utilizada no momento do crime e estava com o capacete que teria sido usado durante o assalto. A motocicleta apontada como a utilizada no roubo também estava próxima ao suspeito.

Embora a PM tenha procurado a arma usada no crime e os pertences roubados, a corporação não os encontrou até o fechamento da ocorrência. A motocicleta foi apreendida, assim como o capacete e o celular do suspeito.

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O homem recebeu atendimento médico no Hospital Regional do município e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC).