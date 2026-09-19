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CRIME

Suspeito de apontar arma para o rosto de mulher em assalto é preso

Vítima estava de bicicleta quando foi abordada em Governador Valadares; suspeito teria levado cinco anéis após ameaçá-la com um revólver

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2026 20:41 - atualizado em 19/09/2026 20:46

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Imagens de câmeras de segurança obtidas pela PM mostram a vítima passando de bicicleta e, momentos depois, o suspeito dirigindo uma moto na mesma direção
Imagens de câmeras de segurança obtidas pela PM mostram a vítima passando de bicicleta e, momentos depois, o suspeito dirigindo uma moto na mesma direção crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de assaltar uma mulher, de 29, e apontar uma arma de fogo para o rosto dela, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (18/9), na Avenida Nossa Senhora de Guadalupe, no Bairro JK II.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima estava de bicicleta quando foi abordada pelo suspeito, que estava em uma motocicleta preta. Ele apontou um revólver de cano longo para o rosto dela e ameaçou matá-la caso não entregasse os pertences.

A mulher contou aos policiais que retirou os anéis que usava e entregou ao homem uma aliança de ouro e outras quatro peças confeccionadas com moedas antigas. Após pegar os objetos, o suspeito fugiu pela avenida.

Depois do assalto, a PM iniciou buscas com base nas características informadas pela vítima e no veículo utilizado no assalto. Imagens de câmeras de monitoramento da região foram analisadas e, conforme o boletim de ocorrência, permitiram identificar a motocicleta e a placa.

Com as informações, os militares fizeram buscas e encontraram o homem no pátio de um conjunto habitacional no Bairro Vila Isa. De acordo com o boletim de ocorrência, ele ainda vestia a mesma bermuda utilizada no momento do crime e estava com o capacete que teria sido usado durante o assalto. A motocicleta apontada como a utilizada no roubo também estava próxima ao suspeito.

Embora a PM tenha procurado a arma usada no crime e os pertences roubados, a corporação não os encontrou até o fechamento da ocorrência. A motocicleta foi apreendida, assim como o capacete e o celular do suspeito.

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O homem recebeu atendimento médico no Hospital Regional do município e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC).

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