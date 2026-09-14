BH: homem com arma de brinquedo mobiliza o Bope após fazer ameaças
Policiais militares negociaram com o homem, que alegou problemas pessoais e no relacionamento. Após se render, a falsa arma foi identificada
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Um homem de 35 anos mobilizou as forças de segurança nesse domingo (13/9) ao ameaçar tirar a própria vida dentro de casa no Bairro Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte.
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Depois de se entregar para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os policiais identificaram que o revólver que ele usava era, na realidade, um simulacro de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso ocorreu por volta das 11h30. Os militares conversaram com o homem, que revelou que queria tirar a própria vida devido a problemas pessoais e com a esposa.
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Após se render, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.