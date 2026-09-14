BH: homem com arma de brinquedo mobiliza o Bope após fazer ameaças

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 35 anos mobilizou as forças de segurança nesse domingo (13/9) ao ameaçar tirar a própria vida dentro de casa no Bairro Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte.

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Depois de se entregar para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os policiais identificaram que o revólver que ele usava era, na realidade, um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso ocorreu por volta das 11h30. Os militares conversaram com o homem, que revelou que queria tirar a própria vida devido a problemas pessoais e com a esposa.

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Após se render, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.