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REGIÃO NORDESTE DE BH

BH: homem com arma de brinquedo mobiliza o Bope após fazer ameaças

Policiais militares negociaram com o homem, que alegou problemas pessoais e no relacionamento. Após se render, a falsa arma foi identificada

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/09/2026 07:04

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Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para a ocorrência no Bairro Ouro Minas, em BH
Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para a ocorrência no Bairro Ouro Minas, em BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um homem de 35 anos mobilizou as forças de segurança nesse domingo (13/9) ao ameaçar tirar a própria vida dentro de casa no Bairro Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte.

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Depois de se entregar para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os policiais identificaram que o revólver que ele usava era, na realidade, um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso ocorreu por volta das 11h30. Os militares conversaram com o homem, que revelou que queria tirar a própria vida devido a problemas pessoais e com a esposa.

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Após se render, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

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