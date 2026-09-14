Policial é morto a tiros com a própria arma em abordagem de drogas
Crime ocorreu durante abordagem na madrugada de domingo; autor do crime usou a pistola do agente para efetuar sete disparos e fugiu logo em seguida
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O policial militar José Luiz Porto Arlene Neves de Govea foi morto a tiros na manhã desse domingo (13/9) no Rio de Janeiro (RJ). O crime ocorreu durante uma abordagem a um grupo de pessoas que, segundo informações, estaria consumindo drogas.
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De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), o autor do crime foi preso em flagrante pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
O caso aconteceu por volta das 5h. As investigações apontam que o autor conseguiu pegar a arma de fogo do policial e efetuou sete disparos contra ele. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta na companhia de outra pessoa.
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A corporação informou que o suspeito levou a pistola do PM. Durante a fuga, ele ainda efetuou outros três disparos para o alto.
Prisão
O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, furto de arma de fogo, porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo.
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Ele está custodiado na Delegacia de Homicídios da Capital e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.