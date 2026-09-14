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Criança é espancada em creche, e mãe acusa professora

Menino de 3 anos apresentou lesões graves após passar o dia em creche; laudo médico apontou hematomas e edema nos olhos

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
14/09/2026 11:57

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Criança é espancada em creche na Baixada e mãe acusa professora
Criança é espancada em creche na Baixada crédito: Tupi

A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre a agressão sofrida por um menino de 3 anos em uma creche de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O caso está sob responsabilidade da 59ª DP, que apura as circunstâncias do incidente ocorrido na última sexta-feira (11/9).

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A vítima deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Segundo o boletim da unidade, a criança apresentava hematomas no rosto e inchaço severo na região dos olhos ao ser levada pela mãe para o pronto-atendimento.

O menino passou por uma série de avaliações clínicas, que incluíram exames de imagem e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. O laudo técnico apontou escoriações na testa e um edema importante na face. Após permanecer em observação, o paciente recebeu alta médica na madrugada desse sábado (12/9).

Denúncia contra funcionária da unidade

De acordo com o relato da mãe, as lesões teriam sido provocadas por uma funcionária da instituição de ensino. Ela percebeu os ferimentos no momento em que buscou o filho na creche, mas os detalhes sobre o que teria motivado o ataque ainda não foram esclarecidos.

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Até o momento, o nome da creche envolvida no episódio não foi divulgado pelas autoridades policiais. Os investigadores buscam agora identificar os responsáveis e entender como a violência ocorreu dentro do ambiente escolar.

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