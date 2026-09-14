Pegou tudo?: família viaja 8 horas e esquece todas as malas; reação viraliza

O que deveria ser um passeio em família se transformou em uma história de aflição e bom humor para Bruno Bano e seus parentes. Após uma viagem de oito horas para conhecer a Serra do Mar paranaense, o grupo descobriu que toda a bagagem havia sido esquecida no ponto de partida.

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O objetivo era realizar o desejo da mãe de Bruno, que sonhava em visitar a "Estrada da Graciosa", em Morretes. A família partiu de um resort em Jurerê, Santa Catarina, com destino a uma pousada isolada em meio à Mata Atlântica, mas o planejamento falhou no item mais básico: carregar o veículo.

Confira o vídeo

Ao chegarem ao chalé e abrirem a caçamba da caminhonete, os viajantes perceberam que o compartimento estava completamente vazio. Todas as malas ficaram para trás em um carrinho de bagagens no hotel catarinense. Sem roupas ou itens pessoais, a família se viu apenas com as peças do corpo.

Repercussão nas redes

O episódio repercutiu com bom humor nas redes sociais, onde usuários destacaram a clássica falha de comunicação em viagens de grupo. Muitos lembraram da pergunta que sempre surge antes de partir, questionando se alguém conferiu se tudo estava no carro.

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Uma das reações exemplificou a confusão: "Pegou tudo? Fulano disse que pegou". Outros comentários brincaram com a praticidade masculina diante do imprevisto. Uma publicação sugeriu que, enquanto para as mulheres a perda da mala é um desastre, o homem apenas compra três cuecas e resolve a situação.