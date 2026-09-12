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Mulher é assaltada e desmaia na calçada; veja imagens

Câmeras flagraram a ação; vítima teve que mostrar aos ladrões onde ficava a chave do carro, que já estava na bolsa que eles haviam roubado

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
12/09/2026 13:04

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Mulher é assaltada no Rio, desmaia na calçada e cena é registrada por câmeras
Mulher é assaltada no Rio de Janeiro, desmaia na calçada, e cena é registrada por câmeras crédito: Tupi

Uma mulher desmaiou na calçada logo após ser assaltada na tarde dessa sexta-feira (11/9), em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que ocorreu na Rua Alaíde por volta das 15h30.

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A vítima visitava uma amiga quando foi abordada por criminosos. Um dos homens desceu do veículo armado com uma pistola e anunciou o assalto, exigindo a chave do carro dela.


Sem reagir, a mulher entregou a bolsa e uma sacola. Os assaltantes, no entanto, não encontraram a chave e revistaram a vítima novamente. "A chave tá com ela!", gritou um dos suspeitos durante a abordagem.


Em meio à confusão, a mulher chegou a retirar a própria aliança para entregar ao ladrão. Ela precisou se aproximar da janela do carro dos criminosos para mostrar que a chave já estava com eles.



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"Está na bolsa!", afirmou a vítima, enquanto pegava o objeto de dentro da bolsa que já se encontrava no colo de um dos assaltantes. Após a localização, os homens fugiram levando o carro dela.



Câmeras


As imagens do circuito de segurança mostram que, logo após a fuga dos bandidos, a mulher caminhou até um muro e se apoiou por alguns instantes. Em seguida, ela perdeu a consciência e caiu na calçada.

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Não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou se ela precisou de atendimento médico.


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